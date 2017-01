Onko nitrokahvi seuraava trendi? – Yhä useampi suomalainen kahvinjuoja hifistelee

Kylmäuutettu kahvi, joka sisältää typpeä niin, että se poreilee. Kyse ei ole scifistä vaan nitrokahvi-nimisestä kahvitrendistä. Nitrokahvia juodaan jo Yhdysvalloissa, joten jossain vaiheessa se on odotettavissa Suomeenkin.



Niin uskoo Paulig-konsernin kahviliiketoiminnan toimitusjohtaja Elisa Markula. Samoin meillekin lienee tulossa kahvimarjasta valmistettu cascara-juoma.



Suomessa kahvia juodaan yhä eniten maailmassa. Markulan mukaan kahvi on tällä hetkellä maailmalla niin sanottu lifestyle-trendi. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on siirrytty käsityötä suosivaan craft-vaiheeseen, johon kuuluvat myös pienet kahvipaahtimot. Suomi tulee hitaasti mutta varmasti perässä siinä, mitä muissa Pohjoismaissa jo tapahtuu.



Noin 20 prosenttia suomalaisista kahvinjuojista on Pauligin kuluttajatutkimusten mukaan ainakin jossain määrin kahvi-intoilijoita. Esimerkiksi Ruotsissa ja jopa Venäjällä ”entusiastien” osuus on suurempi. Kuluttajatutkimusten mukaan Suomessakin nuoret ovat löytäneet kahvin uudelleen. Peräti 85 prosenttia suomalaisista 25–34-vuotiaista juo kahvia.



– Yhdysvalloissa näkyy erittäin vahvasti nuorten kahvinkulutuksen kasvu, sanoo Markula.



Pienpaahtimot ovat Suomessakin kasvava ilmiö siinä kuin pienpanimotkin. Pienpaahtimoita on tällä hetkellä noin 20–30. Lisää perustetaan koko ajan. Puolenkymmentä on jo yltänyt miljoonan euron liikevaihtoon.



Roger Snellman perusti Roger’s Coffee -pienpaahtimonsa kotinsa autotalliin Pohjanmaalla Pietarsaaressa vajaat kaksi vuotta sitten. Sukunsa lihanjalostusyrityksen tuotekehityksessä työskentelevä Snellman haaveilee paahtamisesta itselleen kokopäivätyötä.



Kuten luultavasti muidenkin pienpaahtajien, Snellmanin yritysidea syttyi intohimosta kahviin.



Kahvi-intoilijat suhtautuvat kahviin samanlaisella hartaudella kuin viininharrastajat viiniin. Kahvia voi maistellakin samaan tyyliin kuin viiniä. Snellmanin mukaan kahvista on erotettavissa jopa 800 makunyanssia, mikä on enemmän kuin viineissä.



Videolla Snellman näyttää, miten kahvia oikeaoppisesti maistellaan.