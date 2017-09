Ongelmat Oriolan lääketoimituksissa jatkuvat - Fimea aikoo käydä läpi, mikä meni pieleen ja mitä ongelmista voidaan oppia

Lääketukkuri Oriolan lääketoimitukset apteekkeihin ja sairaaloihin jatkuvat edelleen osin erityisjärjestelyin, kertoi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea torstai-iltana.

Ongelmat Oriolan lääketoimituksissa alkoivat kuun alkupuolella. Fimean mukaan apteekeissa ja sairaaloissa on tehty koko ajan lisätyötä potilaiden lääkehoidon varmistamiseksi.

Johtaja Eija Pelkonen Fimeasta kertoi torstaina, että Oriolan toimitusongelmat aiotaan käydä läpi perin pohjin, kunhan ongelmien pahin vaihe on ohi. Tällöin esillä on, mikä on mennyt pieleen ja mitä ongelmista voidaan oppia.

Pelkosen mukaan Fimeassa aiotaan pohtia myös apteekkien varautumiseen ja lääkkeiden varastoimiseen liittyviä kysymyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa voidaan myös keskustella lainsäädännön muutostarpeista, jos aihetta ilmenee.