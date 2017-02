Ongelmat myönnettiin - Migri harkitsee tarkemmin ihmiskaupan uhrien käännyttämistä Italiaan

Maahanmuuttovirasto (Migri) kertoo harkitsevansa jatkossa tarkemmin ja yksilöllisemmin ihmiskaupan uhrien käännyttämistä Italiaan. Syynä on, että Italiassa uhrien auttamisverkosto on pahasti kuormittunut ja uhri voi jäädä ilman apua.

Migrin asiantuntijat tekivät viime kuussa tiedonhankintamatkan Italiaan. Tuolloin selvitettiin, millaiset mahdollisuudet Suomesta Italiaan käännytettävillä nigerialaisilla ihmiskaupan uhreilla on sada apua. Viraston mukaan Italian ylikuormittuneen järjestelmän takia apua saa sattumanvaraisesti. Avun saaminen myös vaihtelee alueittain.

Migrin matkan taustalla oli Suomen yhdenvertaisuusvaltuutetun syksyinen selvitys nigerialaisista ihmiskaupan uhreista. Selvitys muun muassa arvosteli uhreja koskevien Migrin päätösten perusteluja, ja siinä arvioitiin, että riskiä joutua uudelleen uhriksi ei huomioida tarpeeksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä pitää hyvänä, että tiedonhankintamatka tehtiin.

- Näin pitääkin olla, että viranomainen reagoi hälyttäviin tietoihin ja varmentaa niitä itse. Yhtä kaikki on hyvä, että käännytyksiä harkitaan, koska uhrit eivät välttämättä saa apua Italiassa, hän sanoo tiedotteessa.

Matkalle osallistuivat myös yhdenvertaisuusvaltuutetun, Poliisihallituksen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän edustajat.

Tiedonkulku voi katketa

Migri kertoo, että Suomessa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä olevaa ihmistä ei pystytä suoraan siirtämään Italian auttamisjärjestelmän piiriin. Kun uhri siirretään Italiaan, avun saaminen voi katketa siksi, että tieto ei kulje tai apua ei ole tarjolla.

Italiassa auttamisen piiriin pääsevät lähtökohtaisesti ihmiset, joilla on yhä akuutti turvallisuusuhka. Uhrin pitäisi pystyä itse osoittamaan, että hyväksikäyttäjät uhkaavat edelleen.

Italiaan on parin viime vuoden aikana tullut satojatuhansia turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia, ja tulijoiden määrä on samalla kuormittanut ihmiskaupan uhrien auttamista.

Esimerkiksi nigerialaisia naisia ja tyttöjä on kahden viime vuoden aikana saapunut Italiaan yli 15 000. Heidän riskinsä joutua ihmiskaupan uhreiksi on Migrin mukaan suuri, sillä melkein kaikilla on Italiassa kontakti, jonka kautta he päätyvät prostituutioon. Osa naisista tai tytöistä luulee tulevansa hoitamaan lapsia tai siivoamaan.

Nigerialaisilla ihmiskauppaverkostoilla puolestaan on Italiassa yhteyksiä mafiaan.

Suomessa nigerialaiset, seksuaalisesti hyväksikäytetyt naiset ovat suurin ryhmä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä. Viime vuoden lopussa järjestelmässä oli 50 nigerialaisnaista.

Esimerkiksi yhteisvastuukeräyksellä autetaan tänä vuonna kotimaassa ihmiskaupan uhreja.

Migri on aiemmin kertonut, että ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tuli viime vuonna lähes 2,5-kertaisesti hakemuksia edellisvuoteen verrattuna.