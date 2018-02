"On selvää, että ei se Paavo pärjää siinä" - Väyrysen aikeet asettua ehdolle keskustan puheenjohtajaksi eivät kiitosta kerää

Tämän Väyrys-sopan pääarkkitehteja ovat lammasmaiset kepun johtohenkilöt, jotka eivät ole uskaltaneet tehdä mitään tilanteen ratkaisemiseksi. Vanhana kehäkettuna Väyrynen on käyttänyt tilannetta hyväkseen vienyt kepujohtoa haluamallaan tavalla ja kepujohto on vain vikissyt. Koko puoluejohdolla on montakin syytä katsoa peiliin...