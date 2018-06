"On hyvä, että susikanta on elpynyt" – Luonnonsuojeluliitto iloitsee susikannan kasvusta

Suomen Luonnonsuojeluliitto iloitsee Suomen susikannan kasvusta. Luonnonvarakeskus julkaisi tänään kanta-arvionsa, jossa kerrottiin muun muassa susien määrän nousseen viime vuodesta.

Luonnonsuojeluliitto toivoo malttia susipolitiikkaan sekä yhteishankkeita, joilla susien ja paikallisten ihmisten rauhanomaista yhteiseloa voitaisiin edistää.

– Susikannan toipuminen on viime vuoden aikaisempaa pienemmän laillisen ja laittoman metsästyksen ansiota. Olisi hienoa, jos nyt opittaisiin elämään susien kanssa rauhallisemmin. Aiemmin, kun susikanta on palautunut tälle tasolle, se on ammuttu alas joko laillisesti tai laittomasti, puheenjohtaja Harri Hölttä kommentoi Luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.