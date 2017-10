Omistajaohjausosaston päällikkö ei hae jatkokautta - "kohti uusia haasteita"

Valtion omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heliövaara ei aio hakea jatkokautta. Heliövaara kertoo STT:lle haluavansa siirtyä kohti uusia haasteita.

Heliövaara kuvailee omistajaohjausosaston päällikön tehtävää "mielipuolisen upeaksi" työksi, mutta ei omien sanojensa mukaan halunnut sitoutua tehtävään seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

- Katsoin, että nyt olisi kiva tehdä jotain muuta, Heliövaara sanoo STT:lle.

Hän sanoo, että kesällä ollut kohu Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkkeestä ei vaikuttanut yksittäisenä asiana hänen päätökseensä.

- Sanotaan nyt näin, että onhan tämä mielialaa vienyt alas. Osakeyhtiölain noudattaminen on minusta tärkeää ja tärkeää on, että valtio noudattaa kirjoittamiaan omistajapoliittisia periaatepäätöksiä, mutta ei se yksittäisenä asiana (vaikuttanut). Olen omasta mielestäni toiminut täysin oikein.

Heliövaara sanoo jo aiemmin valmistautuneensa henkisesti luopumaan pestistä, sillä hänen edeltäjällään Pekka Timosella olisi ollut oikeus palata tehtävään. Nyt paikka on avoimessa haussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työelämä- ja markkinaosaston ylijohtajana toimiva Timonen kertoo viihtyvänsä nykyisessä tehtävässä hyvin.

- Minulla on hyvin mielenkiintoinen työ työ- ja elinkeinoministeriössä, ja olen hakenut tähän jatkoa. Minun osaltani tilanne on se, että on ollut kaksi hyvää vaihtoehtoa, joista tein priorisointia ja näin päin valitsin, Timonen sanoo STT:lle.

Heliövaara toivoo osaavaa seuraajaa

Omistajaohjausosaston Heliövaara kertoo käyneensä jo keskusteluja jatkosuunnitelmista, mutta ei kerro tarkemmin, mistä on kyse.

Päätöksestään olla hakematta jatkokautta hän kertoi aiemmin Facebookissa Valtionomistus-sivulla. Pitkässä kirjoituksessaan Heliövaara toivoo, että uudeksi päälliköksi valittaisiin ammattitaitoinen ja osaava henkilö.

- Kaikkein karmeinta olisi poliittinen virkanimitys, Heliövaara kirjoittaa.

