Oman tahtonsa elinluovutukseen on ilmoittanut vain joka neljäs - mobiilisovellus on tullut avuksi

Oman tahtonsa elinluovutukseen on ilmoittanut vain joka neljäs suomalainen.

Suurin osa suomalaisista suhtautuu elinluovutukseen myönteisesti, mutta hyvät ajatukset eivät näytä helposti siirtyvän käytännön teoiksi.

Neljä viidestä suomalaisesta olisi valmis luovuttamaan elimensä kuolemansa jälkeen toisen ihmisen sairauden hoitoon.

Tämä selvisi Munuais- ja maksaliiton keväällä tekemästä kyselytutkimuksesta.

Elinluovutuskortin on kuitenkin täyttänyt vain neljäsosa eli 26 prosenttia kansalaisista.

Tahdosta elinluovutukseen voi kertoa perinteisellä paperisella kortilla, ja nykyään myös mobiilisovelluksella tai Omakanta-palvelussa. Ilmaiseksi ladattavan mobiilisovelluksen nimi on Elinluovutus.

Paperista elinluovutuskorttia voi kysellä esimerkiksi apteekista tai lääkäripalveluista. Sen voi tilata maksutta netistä osoitteesta www.kyllaelinluovutukselle.fi.

Miksi sitten on niin tärkeää kertoa elinluovutustahdostaan muille?

Käytännössä elimen luovuttaja on yleensä aivokuollut. Munuais- ja maksaliitosta kerrotaan, että tilannetta kuitenkin helpottaa, jos potilaan tahto tiedetään etukäteen. Jos potilas ei ole kertonut tahdostaan, siitä kysytään omaisilta.

Lain mukaan elimiä on lupa käyttää, mutta oman tahdon ilmaiseminen on yhä tärkeää. Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja.

Luovuttamiselle ei ole ikärajaa, mutta lääkärit arvioivat elinten kunnon ennen siirtoa. Elinten tulee olla hyväkuntoisia siirrettäväksi.

Tällä hetkellä yli 450 suomalaista odottaa elinsiirtoa, ja heistä 5-10 prosenttia kuolee odottaessaan sopivaa siirrettä. Suomessa tehtyjen siirtojen määrä on viime vuosina kasvanut.

Viime vuonna elinsiirtoja tehtiin yhteensä 399. Seitsemän vuotta sitten vuonna 2010 niitä tehtiin 265.