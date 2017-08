Olkiluoto kolmonen käynnistetään viimein – reaktorissa aloitetaan kuumakokeet

Olkiluodon uudessa ydinvoimalassa päästään viimein melkein tositoimiin. Reaktorissa ollaan aloittamassa kuumakokeita, joissa laitos laitetaan oikeasti toimimaan, mutta vielä ilman varsinaista ydinpolttoainetta.

Kuluneena kesänä Olkiluodossa suoritettiin onnistuneet kylmäkokeet. Niiden tarkoitus oli varmistaa, etteivät reaktorin putket vuoda. Seuraavaksi edessä on muutamaa pykälää suurempi koitos, eli kuumakoe.

- Nyt sitten testataan koko ydinvoimalaitosta, mutta vielä ilman uraania. Kysymys on erittäin vaativasta kokeesta, kuvailee TVO:n yhteiskuntasuhdejohtaja Pasi Poikola.

Kuumakokeessa reaktorissa kulkevaa vettä pumpataan sähkömoottoreilla niin vauhdikkaasti, että se lämpenee samalla tavoin kuin oikeassa ydinreaktiossa. Aivan reaktorin ytimessä kulkee laitoksen primääripiiri, jossa vesi juoksee putkessa uraanisauvojen säiliön läpi kuumentuen 300-asteiseksi.

Tämä vesi lämmittää viereisessä putkessa kulkevaa vettä, joka höyrystyy valtavien höyrystimien sisällä. Höyry ohjataan reaktorirakennuksesta turbiinihalliin, jossa se panee turbiinit pyörimään. Ja niin valtavat roottorit pyöräyttävät johtoihin yli 15 prosenttia Suomen kaikesta sähköntuotannosta. Tai siis pyöräyttävät sitten kun reaktori on oikeasti käytössä ja 240 uraaninippua paikoillaan.

Kuumakokeet kestävät useita viikkoja. TVO on salamyhkäinen testien aikataulujen suhteen. Itse asiassa erilaisia pienempiä testejä ydinvoimalassa tehdään koko ajan, samoin kuin viimeistelytöitä. Parhaillaan työmaalla työskentelee noin 2 500 työntekijää. Osa heistä valmistelee tulevaa kuumakoetta, mutta osa purkaa rakennusaikaisia rakennelmia tai maalaa seiniä. Monilta pinnoilta onkin nähtävissä, että rakennustyöt aloitettiin jo 12 vuotta sitten.

Olkiluoto kolmonen on tunnettu toistuvista myöhästymisistään, mutta itse asiassa viimeiset lähes neljä vuotta aikataulu on pitänyt. Poikola vakuuttaa, että töyssyjä ei ole näköpiirissä. TVO ja laitosta rakentava Areva ovat siirtäneet ongelmansa oikeussaliin, jossa ne kinaavat siitä, kenen syy rakennustöiden myöhästyminen on.

Olkiluodossa reaktorin käyttöönottoa aloitetaan ensi kesänä, oletettavasti kesä-heinäkuussa. Uraani saapuu tänä syksynä ja ladataan paikoilleen ensi keväänä.

- Sähkömarkkinoille on ilmoitettu, että tuotamme 2-4 terawattituntia sähköä ensi vuoden heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana, Poikola sanoo.

Jo pelkkä koekäyttö kattaa noin kymmenyksen Suomen sähköntarpeesta. Täydellä teholla reaktorin pitäisi toimia ensi vuoden lopussa.