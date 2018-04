Turun puukotuksesta epäilty Abderrahman Bouanane keskusteli Isisistä uzbekistanilaistaustaisen Zuhriddin Rashidovin kanssa. Esitutkintamateriaalin perusteella vaikuttaa siltä, että Rashidov yllytti ja opasti Bouananea radikalisoitumisessa.

Kuulusteluissa Bouanane kertoi pohtineensa terrorihyökkäyksen mahdollisuutta yhdessä Rashidovin kanssa. Hänen mielestään isku olisi ollut järkevintä tehdä jossain Syyrian sotatoimiin osallistuvassa maassa.

– Juttelin Zuhriddinin kanssa, että eikö ole parempi tehdä Ranskaan jonkinlainen isku, koska Ranska on enemmän sotilaallisesti vastuussa. Zuhriddin sanoi, että Suomikin on syyllinen, koska Suomi lähetti juuri sata sotilasta Syyriaan, Bouanane kertoi kuulusteluissa viime syksynä.

– Uskoin siihen mitä kaveri sanoi.

Bouananen mukaan keskustelu Rashidovin kanssa vahvisti hänen mielessään terrori-iskun oikeutusta.



Kuulusteluissa ei ole selvinnyt, mitä joukkoja Rashidov tarkoitti. Suomella ei tiettävästi ole sotilaita Syyriassa.

Sen sijaan vuonna 2015 Suomi lähetti sotilasneuvonantajia Irakiin. Noin sadan hengen kokoinen suomalaisosasto koulutti kurdisissejä. Suomalaisten koulutusleirit sijaitsivat tuolloin Pohjois-Irakissa, melko kaukana Syyrian rajalta.

Suomalaisten kouluttamat peshmerga-sissijoukot osallistuivat esimerkiksi Mosulin kaupungin valtaukseen Isisiltä keväällä 2017. Myös suomalaiset neuvonantajat joutuivat tuolloin Isisin tulituksen kohteiksi.



Bouanane on pitkin oikeusprosessia kertonut sekalaista tietoa motiiveistaan. Hän on sanonut, että Yhdysvaltojen johtaman liittouman hyökkäykset Syyriassa innoittivat häntä hyökkäämään torille. Hän on välillä viitannut myös Barcelonan viimekesäiseen terrori-iskuun, mutta toisinaan taas kiistänyt niiden vaikutuksen. Hän on myös kertonut halunneensa lähteä sotimaan Isisin riveihin.