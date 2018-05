Oireetonta korvaa ei tarvitse hoitaa – Mistä johtuu, kun korva joskus poksahtaa auki

Apua vaikun pehmittämiseen

Merivesiliuos. Kosteuttaa korvia ja liuottaa vaikkua. Sopii myös kuulokojeen käyttäjille. Ei vaadi huuhtelua. Sopii ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi Audispray.

Öljypohjaiset tipat tai suihkeet. Pehmentävät vaikkua ja hoitavat korvien kuivuutta ja kutinaa. Ei vaadi huuhtelua. Sopii myös ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi Otocur.

Remo-Wax-puhdistusaine. Erityinen, korvien puhdistukseen tarkoitettu tuote. Tuotesarjaan kuuluu myös huuhtelupumppu. Aine pitää huuhdella pois korvasta.

Korvaan ei pidä laittaa mitään puhdistustuotetta, jos tärykalvon epäillään tai tiedetään vioittuneen. Myöskään kipeää korvaa ei pidä puhdistaa ilman lääkärin ohjetta.

Ennen puhdistukseen menoa korvaan voi laittaa jo etukäteen vaikkua pehmittävää tuotetta.

5 faktaa liimakorvasta

Liimakorva on yleinen pienten lasten vaiva. Puolet alle 2-vuotiaista on sairastanut sen, kun taas yli 5-vuotiaille se on jo harvinainen. Liimakorva uusiutuu 10–20 prosentilla potilaista.

Taustalla on korvan ilmansaantiongelma, jolloin yhteys välikorvan ja nenänielun välillä ei avaudu normaalisti hengitettäessä.

Usein liimakorva kehittyy välikorvatulehduksen seurauksena, kun korvaan kertynyt erite ei häviä vaan muuttuu paksuksi ja liimamaiseksi.

Liimakorvaa todetaan enemmän talviaikaan. Myös riskitekijät ovat samat: pienten lasten kehittymätön immuniteetti ja kohonnut infektioriski, johon vaikuttavat muun muassa päivähoito, sisarukset ja maitoallergia.

Liimakorva saattaa syntyä myös toiminnallisesta tai rakenteellisesta syystä. Siihen voivat vaikuttaa esimerkiksi suulakihalkio, suuri kitarisa sekä lapsen korvatorven ahdas anatomia.

Lähde: Farmaseutti Anni Toppari, Yliopiston Apteekki Lähde: Terveystalo