Oikeuspsykiatri Tampereen Tesoman yllätystunnustuksesta: On aina parempi tilanne, jos katuu tekojaan

Suomessa vain harva henkirikos jää pimentoon, mutta joskus niin voi käydä. Vain pitkälti psykopaattinen ihminen voi pitää synkän salaisuuden ikuisesti sisällään, kertoo oikeuspsykiatri Alo Jüriloo. Yli kolme vuotta pimeänä ollut henkirikos sai yllättäen uuden käänteen, kun tamperelaismies ilmoittautui itse poliisille.

Yli kolme vuotta sitten Tampereen Tesomalla tapahtunut henkirikos sai uuden käänteen torstaina, kun omantunnontuskiin tullut mies ilmoittautui itse viranomaisille.

Vuonna 1994 syntyneen tamperelaismiehen kuulustelut aloitettiin heti torstaina. Lisävarmistusta miehen osuuteen henkirikokseen saatiin, kun miehen ja murhapaikalta löydetyn dna:n vastaavuus saatiin alustavasti varmistetuksi. Puukotuksesta epäilty vangittiin murhasta epäiltynä lauantaina.

Oikeuspsykiatri Alo Jüriloo pitää Tesoman tapauksen kaltaista myöhäistä tunnustusta harvinaisena. Jüriloo arvelee, että tunnustaminen on ollut epäillylle iso helpotus.

– Kyseinen nuorimies ei ole tullut toimeen asian kanssa. On aina parempi tilanne, jos kykenee katumaan pahoja tekojaan. Nyt hänellä on mahdollisuus sovittaa tekonsa ja aloittaa alusta, vaikka tekoa ei enää saakaan tekemättömäksi, toteaa vankilapsykiatrina työskennellyt Jüriloo Lännen Medialle.

Suomessa vain harva henkirikos jää lopullisesti pimentoon, mutta joskus niin käy.

– Ihminen on siinä mielessä kummallinen otus, että ihminen pystyy tappamaan ja joissain tapauksissa selviytymään asian kanssa. On olemassa hyvin erilainen kirjo ihmisiä, ja yksittäisiä henkirikoksia on jäänyt myös pimeäksi. Jotta ihminen voi elää kärsimättä pahoista teoistaan, tämän on oltava luonteeltaan tunnekylmä ja pitkälti psykopaattinen. Äärimmäisiä esimerkkejä ovat palkkamurhaajat, joista muutaman olen tavannut vankilassa,

Tutkimusten mukaan keskimäärin noin prosentti väestöstä täyttää psykopatian kriteerit. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä automaattisesti syyllistyisivät rikoksiin.

– Aukotonta teoriaa psykopatian kehittymisestä ei vielä ole, mutta kyse on pitkälti biologisesta ilmiöstä, Jüriloo selvittää.

Yli kolme vuotta pimeänä ollut henkirikos sattui tesomalaisella kävelytiellä 29.12.2014. Kävelytieltä löytyi puukotettuna 40-vuotias mies. Epäiltyä yritettiin jäljittää muun muassa poliisikoirien avulla. Murhasta epäillyllä ei ole taustallaan rikoshistoriaa eikä hän ilmeisesti tuntenut uhriaan etukäteen.