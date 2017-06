Oikeusoppinut: Perustuslaki ei tunne määräaikaista oikeuskansleria

Oikeustieteen professori Juha Lavapuron mukaan hallituskriisin ratkominen tilanteessa, jossa Suomella ei ole ylintä laillisuusvalvojaa eli oikeuskansleria, sisälsi vakavan ongelman.

– Tämän tyyppiset tilanteet, jolloin maassa on meneillään hallituskriisin ja käsitellyssä on merkittäviä lainsäädäntöhankkeita, niin kyllä valtioneuvostossa pitäisi olla laillisuusvalvoja, Tilanne on erittäin hankala, Lavapuro sanoo.

Konkreettinen esimerkki oikeuskanslerin puuttumisesta oli se, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) joutui käymän oikeudelliset keskustelut eläkkeellä olevien oikeusoppineiden kanssa. Normaalitilanteessa Sipilä olisi kääntynyt oikeuskanslerin puoleen.

– Nyt jouduttiin turvautumaan ulkopuolisiin asiantuntijoihin tilanteessa, joka olisi normaalitilanteessa kuulunut oikeuskanslerin tehtäviin. Tämä ei ole millään tavalla tyydyttävä tilanne, Lavapuro sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että viime viikon alussa tehdyt ratkaisut hallituskriisin ratkaisuksi johtaisivat oikeudellisiin ongelmiin jatkossa.

– Lopputulos oli juridisesti oikein, mutta poliittisesti asia voi olla eri tavalla. Jos valtioneuvostossa olisi tehty lainvastainen päätös, sillekin löytyy omat menettelynsä, mutta niihin on todella iso kynnys, hän sanoo.





Heti hallituskriisin jälkeen, torstaina 15. kesäkuuta valtioneuvosto tiedotti, että oikeuskanslerin tehtävää heinäkuun alusta kuluvan vuoden loppuun asti hoitaa apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale.

Hänen sijalleen apulaisoikeuskanslerin tehtävään nimitettiin perjantaina apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen.

Lavapuron mukaan tilanne, jossa oikeuskanslerin tehtäviä hoidetaan monimutkaisten sijaisuusjärjestelyiden ja määräaikaisuuksien avulla ei ole perustuslain hengen mukainen.

– Jos lähdetään siitä, että oikeuskanslerin pitäisi olla riippumaton, niin määräaikaisuudet eivät ole missään tapauksessa ole hyviä ratkaisuja sen kannalta. Pysyvä virka tuo ihan eri tavalla riippumattomuutta kuin tällaiset määräaikaiset järjestelyt, joita perustuslaki ei oikein edes tunne, Lavapuro sanoo.

Ensi vuoden alusta oikeuskanslerin tehtävässä aloittaa sote-uudistuksen pääarkkitehti Tuomas Pöysti. Pöystin valinta sekin aiheutti hämmennystä ja valinnasta on tehty ainakin yksi kantelu oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle.

Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu valvoa muun muassa lainsäädäntötyön lainmukaisuutta.