On se vain kumma, ettei meillä edelleenkään ole virkamiehillä itsellä tilannetajua - tai suhteellisuuden tajua. Ja sitä vähemmän, mitä korkeammasta asemasta on kysymys. Pidetään vain kiinni virasta, vaikka mitä tapahtuisi. Kyllähän normaalijärkinen ihminen tajuaa, että jos tuomitaan korruptiosta (sukulaisten/kaverien suosiminen viranomaispäätöksissä eli nepotismi on Suomessa yleisin korruption muoto), on menettänyt luottamuksensa tehtävässään. Ja kysymys on todellakin valtakunnan ylimmästä syyttäjäviranomaisesta! Muualla pelkkä rikosepäily olisi johtanut siihen, että ihminen itse älyää erota. Säilyttäähän siinä sentään jonkin verran kasvojaan. Toisin kuin näissä meidän tapauksissa, jotka täytyy suurin piirtein kantaa ulos työpaikalta, ja silloinkin pidetään vielä tiukasti oven karmeista kiinni.