Oikeusministeriö: Andorralainen tuomioistuin päätti luovuttaa Ilja Janitskin Suomeen

Andorrassa Suomen viranomaisia pakoillut MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin luovutetaan Suomeen, vahvistetaan oikeusministeriöstä STT:lle.

Suomen viranomaiset olivat antaneet Janitskinista eurooppalaisen pidätysmääräyksen, koska Janitskinia epäillään Suomessa poliisin mukaan noin 60 rikoksesta. Epäilyt liittyvät pääosin MV-julkaisuun, jonka Janitskin on ilmoittanut itse jättäneensä.

Helsingin poliisin rikostarkastaja Harri Saaristola kertoo, että Janitskinia odottavat Suomessa poliisikuulustelut.

- Tutkinta on käytännössä muilta osin saatettu jo päätökseen. Suomessa järjestetään myös uusi vangitsemisoikeudenkäynti, jossa päätetään pidetäänkö hänet edelleen vangittuna, Saaristola kertoo.

Pakkokeinolain mukaan tuomioistuin saa vangita rikoksesta epäillyn, jos epäillään esimerkiksi että tämä lähtee pakoon tai muuten karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Janitskin vangittiin Suomessa poissaolevana ensi kertaa jo syksyllä 2016. Kun uusia rikosepäilyjä tuli ilmi, hänet vangittiin toistamiseen viime kesäkuussa.

Janitskin otettiin kiinni Suomen poliisin pyynnöstä elokuussa Andorrassa. Aiemmin joulukuussa andorralainen tuomioistuin päätti olla luovuttamatta Janitskinia luovutuspyynnön muotovirheisiin vedoten. Andorralainen syyttäjä valitti päätöksestä ylempään tuomioistuimeen, joka pyörsi päätöksen.

Epäillään muun muassa useista kunnianloukkauksista

Saaristolan mukaan Janitskinia epäillään muun muassa tekijänoikeusrikoksista, laittomasta uhkauksesta, törkeästä kunnianloukkauksesta, useista kunnianloukkauksista, törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, salassapitorikoksesta, rahapelirikoksesta ja rahankeräysrikoksesta.

Epäilyt liittyvät pääosin MV-julkaisuun. Epäillyt tekijänoikeusrikkomukset liittyvät muun muassa siihen, että MV-sivuston epäillään julkaisseen tiedotusvälineiden tekijänoikeuksien alaista materiaalia luvatta. STT ei ole asianomistajana jutussa.

Kunnianloukkausrikoksissa on kyse Saaristolan mukaan herjaavan tiedon julkaisemisesta. Poliisi epäilee, että Janitskin on myös kerännyt rahaa ilman rahankeräyslupaa ja että MV-sivustolla on mainostettu rahapelejä, joita Suomessa ei saa mainostaa.

Osa rikosepäilyistä liittyy Saaristolan mukaan jo toimintansa lopettaneeseen Über Uutiset -sivustoon.

Koska poliisin esitutkinta on käytännössä jo Janitskinin kuulustelua vaille valmis, Saaristola arvioi, että juttu etenee kohtalaisen nopeasti syyttäjälle.

Vahvistamattoman tiedon Janitskinin luovuttamisesta kertoi aiemmin Iltalehti.

Linkki juttuun