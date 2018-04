Oikeusministerin erityisavustaja Tapani Mäkinen luopuu työstään - syynä lahjus- ja virkarikosepäilyt

Oikeusministerin erityisavustaja Tapani Mäkinen (kok.) on irtisanoutunut työstään lahjus- ja virkarikosepäilyjen takia. Hän kertoo asiasta itse Facebookissa. Mäkinen kertoo, että hänelle tuntematon henkilö on tehnyt hänestä rikosilmoituksen, jonka nojalla poliisi on aloittanut asiasta tutkinnan.

Mäkinen itse kiistää syyllistyneensä tutkinnan kohteena oleviin tekoihin. Hän kertoo luopuvansa myös luottamustehtävistään asian käsittelyn ajaksi.

Tutkinta liittyy hänen mukaansa alkuvuoden 2015 tapahtumiin, kun hän toimi Vantaan kaupungilla luottamustehtävässä.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Linkki juttuun

Linkki juttuun