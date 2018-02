Oikeuslääkäri suomalaisen liikemiehen kuolinsyystä: Hyönteismyrkky on maailmalla yleinen myrkytyskeino

Olkoonkin, että hyönteismyrkky on maailman yleisin myrkytysaine, on se sitä

juuri siksi, että sitä lisätään heroiiniin huumekaupan voittojen saamiseksi.

Rikollisissa huumepiireissä jokainen välittäjä lisää noin kymmenen prosenttia

rotanmyrkkyä seoksiinsa saadakseen enempi voittoa.

Nyt vain sattui niin, että tämä satunnainen käyttäjä oli vieraassa kaupungissa

ostanut myrkkynsä sieltä jakeluketjun alapäästä.

Suomessa poliisit kehuivat kunka eräs laulaja oli hankkinut hyvälaatuista

huunetta, jonka kilohinta on noin 150 000 euroa. Johan tämä alkaa minuakin

kiinnostamaan noilla kilohinnoilla...

Johan 2x