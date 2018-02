Oikeusasiamiehelle on tullut vain vähän kanteluja lapsilta – vain muutamia tuhansien joukossa

Eduskunnan oikeusasiamiehelle voivat tehdä kanteluita myös lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret. Oikeusasiamiehellä on ollut vuodesta 2017 lähtien verkkosivunsa tätä varten. Kanteluja on toki voinut tehdä ennenkin.

– Oikeusasiamiehen internet-sivustolla olevien lasten sivujen kautta meille on saapunut kanteluita 5 kappaletta. Näiden aihealueet olivat poliisin menettely vammojen aiheuttamisessa lapselle, sairaalakouluun pääsyn pitkittyminen, sosiaalitoimen menettely, omaisten yhteydenpito vankiin ja kirjaston käytön rajoittaminen alle 20 -vuotiailta, oikeusasiamiehen kanslian Lännen Medialle tekemässä raportissa kerrotaan.

Lisäksi kanslian esittelijät tulkitsevat, että heille on tullut perinteisiä reittejä pitkin muutamia kanteluita, jotka on tulkittu lasten tekemiksi. Näiden aiheina ovat olleet sosiaalitoimen menettelyt sekä lastensuojelu. Lisäksi ennen vuotta 2016 on ollut joitakin lastensuojelua, koulun sisäilmaa ja koulun päivänavauksia koskevia lasten kanteluita.

Kanteluista ei välttämättä käy ilmi, onko tekijä todella alle 18-vuotias.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin korostaa, että oikeusasiamies laittaa etusijalle lapsia koskevien asioiden käsittelyn.

– Pyrimme toimimaan erityisen nopeasti, jos huomaamme, että kantelijana on lapsi. Muutoin kirjallinen menettelymme ei aina valitettavasti ole lapsen kannalta riittävän nopea. Sen vuoksi myös joskus soitamme lapselle jo asian vireille tultua ja saatamme neuvoa häntä hänen asiassaan ja kertoa menettelystämme, Sakslin kertoo kanslian kokoamassa vastauksessa.

Ennätysmäärä kanteluita 2017

Kanteluiden kokonaisuudessa lasten kantelut ovat todella pieni osa. Vuonna 2017 kanteluita tuli ennätykselliset 6 192, mikä oli lähes 1 300 kantelua enemmän kuin vuonna 2016.

Kelaan kohdistuvia kanteluita saapui viime vuonna 1 169 kappaletta, ja näistä 814 koski toimeentulotukea. Näiden kanteluiden määrä lisääntyi noin 700:lla vuoteen 2016 verrattuna.

Vuonna 2017 ratkaistiin 6 094 kantelua.

Ensin muun aikuisen apua

Oikeusasiamies kehottaa verkkosivuillaan lapsia ottamaan yhteyttä, jos lapset kohtaavat epäreilua käytöstä.

– Kiusataanko sinua koulussa, mutta kukaan ei välitä? Kohteliko opettaja sinua epäreilusti? Etkö saanut hoitoa, jota olisit tarvinnut? Rankaisiko koulukoti sinua muiden tekosista? Kohteliko lastenkoti sinua nöyryyttävästi? Eikö sosiaalityöntekijä välittänyt huolistasi? Vai onko joku muu virkamies tai viranomainen kohdellut sinua epäoikeudenmukaisesti, oikeusasiamiehen verkkosivuilla listataan kanteluperusteita.

Oikeusasiamies kuitenkin korostaa, että ensimmäiseksi kannattaa yrittää selvittää asiaa sen opettajan tai muun aikuisen kanssa, joka voisi auttaa asiassa.