Oikeus vapautti helsinkiläismiehen - syyttäjän mukaan järjesteli vankilassa ex-kumppanin vahingoittamista

Helsingin käräjäoikeus on vapauttanut 45-vuotiaan miehen syytteestä, jonka mukaan mies olisi valmistellut entisen naisystävänsä vakavaa vahingoittamista. Oikeudessa ei löytynyt pitävää näyttöä siitä, että mies olisi vankilassa ollessaan yrittänyt suostutella ja palkata kahta muuta ihmistä vahingoittamaan entistä naisystäväänsä ja tämän lapsia.

Syyttäjä vaati miehelle kolmen ja puolen vuoden vankeusrangaistusta.

Puhe väkivallasta "yleisellä ja epämääräisellä tasolla"

Syyttäjän mukaan mies oli vankilassa ollessaan yrittänyt suostutella kahta muuta ihmistä vahingoittamaan entistä naisystäväänsä ja tämän lapsia. Syyttäjän mukaan mies oli valmis maksamaan 8 000-10 000 euroa, jotta he olisivat itse vahingoittaneet tai järjestäneet vahingoittamisen.

Mies oli maksanut 6 500 euroa etukäteismaksua ja palkannut yksityisetsivän selvittämään naisen ja lapsien turvakiellon alaisen osoitteen, syyttäjä sanoi.

Oikeus piti uskottavana, että syytetty oli välikäsien kautta toimittanut etukäteismaksun toiselle henkilölle. Oikeuden mukaan syytetyn kuvailema fyysinen väkivalta jäi kuitenkin niin yleiselle ja epämääräiselle tasolle, että pystyttäisiin toteamaan miehen valmistelleen törkeää pahoinpitelyä.

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta voi tuomita vain, jos se on koskenut vähintään törkeää pahoinpitelyä.

Tuomittu aiemmin naisen pahoinpitelystä ja vainoamisesta

Mies tuomittiin naisen pahoinpitelystä vuonna 2012. Hän on kiistänyt teon ja kokenut tulleensa tuomituksi syyttömänä ja vaatinut, että asia korjataan. Mies on myös määrätty useaan lähestymiskieltoon, mutta hän on vastustanut niitä perusteettomina.

Huhtikuussa 2013 nainen ei enää uskaltanut asua kotonaan. Hän asui toistuvasti turvakodissa, ja hänen lapsensa joutuivaihtamaan koulua uhkailun takia. Nainen muutti, mutta mies sai selville osoitteen ja meni asunnolle.

Viime vuonna mies tuomittiin vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankilaan muun muassa vainoamisesta, lähestymiskieltojen rikkomisesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, laittomista uhkauksista ja kotirauhan rikkomisesta.

Tuomion mukaan hän oli uhannut naista väkivallalla ja oli tähän toistuvasti yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse. Mies on ollut yhteydessä myös naisen äitiin.

Mies vapautui vankilasta tämän vuoden tammikuussa. Hänet vangittiin epäiltynä torstaina käsitellystä rikoksesta toukokuun alussa.

Syytteen mukaan epäillyn rikoksen tekoaika alkaa päivästä, jolloin laki rikoksen valmistelusta tuli voimaan. Tekoaika päättyy päivään, jolloin poliisi otti miehen kiinni.