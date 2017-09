Oikeus: Mies antoi Facebookissa neuvoja vastaanottokeskuksen polttamiseen - tuomittiin julkisesta kehottamisesta rikokseen

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut miehen sakkoihin julkisesta kehottamisesta rikokseen. Oikeuden mukaan 38-vuotias mies antoi Facebook-kirjoituksessa neuvoja vastaanottokeskuksen polttamiseen.

Mies teki julkisen kirjoituksen Facebook-sivuilleen joulukuussa 2015. Hän kirjoitti muun muassa, että jotta talo saataisiin palamaan, pitää sytyttää katto.

- Seinien ja ovien sytyttäminen ei auta mitään -- Vaikka kunnon ullakkopaloa ei saisikaan aikaan, sammutusvesi pilaa kuitenkin rakennuksen siinä määrin pahasti, että se menee käyttökelvottomaksi pitkiksi ajoiksi, etenkin talvipakkasilla. Koska tuomio on joka tapauksessa sama riippumatta siitä, heitättekö vajaan Lasolipullon VOK seinään tai viettekö 50 litraa bensaa VOK ullakolle ja tuikkaatte tulee, kannattaa samalla vaivalla tehdä suoraan siis jälkimmäinen temppu, mies kirjoitti.

Kirjoitukseensa mies linkitti uutisen siitä, kuinka turvapaikanhakijoiden majoituspaikaksi tarkoitettu Runosmäen koulu Turussa oli yritetty sytyttää palamaan.

"Sarkastista arvostelua viranomaisten toiminnalle"

Mies kiisti syytteen ja sanoi, ettei ollut kehottanut polttamaan vastaanottokeskusta, vaan pelkästään neuvonut, miten talon saa parhaiten syttymään. Hänen mukaansa kirjoitus oli tarkoitettu sarkastiseksi arvosteluksi tuomioistuinten ja viranomaisten toiminnalle.

Oikeuden mukaan kirjoituksen asiayhteydestä ja siihen liittyvästä linkistä on pääteltävissä, että kirjoituksessa tarkoitettiin nimenomaan vastaanottokeskuksen polttamista. Tekstissä käytettiin myös lyhennettä VOK, joka tarkoittaa vastaanottokeskusta.

Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että Facebook-kirjoituksen julkaisemisen aikoihin vastaanottokeskuksiin oli kohdistettu rikoksia ja ilmapiiri aiheeseen liittyen oli jännittynyt ja kärjistynyt.

- Kirjoituksessa vastaanottokeskuksen polttamisen yrittämiseen on suhtauduttu hyväksyvästi ja suorastaan ihailevasti -- Kirjoitus on myös ollut omiaan herättämään pelkoa ja levottomuutta eli kirjoitus on vaarantanut yleistä järjestystä ja turvallisuutta, oikeus katsoi.

Mies tuomittiin 50 päiväsakkoon, josta hänen tuloillaan tulee maksettavaksi 750 euroa.