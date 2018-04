Oikeudenkäynnissä Turun vankilan auditoriossa on kuultu tänään viime elokuun joukkopuukotuksen todistajia. Huudot kuullut mies kertoi, kuinka näki veitsimiehen eikä hetkeen tajunnut elokuisen torin tapahtumia.



– Näin, että hänellä oli veitsi toisessa kädessä ja hän katsoi minua. Hän kaivoi laukusta tai jostain veitsen myös toiseen käteen. Alkoi hälytyskellot soida. Mutta edelleen se tuntui niin uskomattomalta, että seisoin siinä vain tyhmänä hampurilainen kädessä, todistaja kuvaili tilannetta.



Miehen mukaan ensin yhden ja sitten kahden veitsen kanssa liikkunut henkilö otti häneen katsekontaktin ja näytti harkitsevan hänen suuntaansa lähtemistä. Puukottaja kuitenkin päätyi juoksemaan muualle. Perään säntäsi todistajan mukaan useita henkilöitä.



Aamun ensimmäiseksi oikeus kuuli naistodistajaa, joka näki kolme puukotusta. Arabiaa osaavan todistajan mukaan hän näki ja kuuli muun muassa, kuinka mies yritti leikata naisen päätä irti ja huusi joukkopuukotusten aikaan jihadi-terroristien käyttämiä iskulauseita.



Puolustus kyseenalaisti naistodistajan havaintojen tarkkuutta esitutkintakirjauksiin ja naisen oikeuskertomukseen vedoten.



Kolmas todistaja puolestaan kuvaili näköhavaintojaan puukotustilanteesta, jossa mies lähti jahtaamaan puukottajaa ja sai itse veitsestä. Todistaja kertoi, että puukottaja vaikutti perään lähtenyttä miestä puukottaessaan siltä, kuin olisi pyrkinyt pakenemaan millä keinolla hyvänsä.



Takaa-ajon aikaan toinen, ensimmäistä joukkopuukotuksen uhria auttamaan tullut mies oli joutunut veitseniskujen kohteeksi. Kyseinen mies seuraa istuntoa pyörätuolista, jossa hän saattaa joutua viettämään puukotusten vuoksi koko ikänsä.



Syytetty Abderrahman Bouanane juoksi yhteensä 465 metriä Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti matkalla kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.



Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.



Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.