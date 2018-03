Oikeus ilmaiseen punkkirokotukseen laajenee – uusia riskialueita muun muassa Kemissä ja Raahessa

Ilmainen puutiaisaivokuumerokote on pian useamman saatavilla. Kuun lopusta rokotteen voi saada maksutta, jos asuu tai oleskelee pitkään alueella, jossa puutiaisaivotulehduksen riski on korkea, ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessa.

Tällaisia alueita ovat muun muassa Lappeenrannan Sammonlahti, Kemin eteläiset osat, Raahen edustalla sijaitseva Preiskari ja Kotkan Kuutsalon saari. Tähän mennessä ilmaisen rokotuksen on voinut saada Ahvenanmaalla, Paraisilla tai Simossa.

WHO suosittelee yleistä rokotusta alueella, kun taudin ilmaantuvuus on yli 15 tapausta per 100 000 asukasta vuodessa.

TBE-virus, joka voi aiheuttaa aivotulehduksen, tarttuu punkin syljestä jo pureman alkuvaiheessa. Myös punkkien nymfit ja toukat voivat levittää virusta, ja niiden puremaa ei yleensä havaita, THL kirjoittaa. Puutiaisaivotulehdus on virustauti eikä siihen ole tarjolla lääkehoitoa. Aivotulehduksen hoito vaatii sairaalahoitoa.

Puutiaiset levittävät myös muun muassa borrelioosia. Sitä vastaan ei ole rokotusta.

Samalla ministeriö päätti myös harventaa jäykkäkouristusrokotustehosteiden antoväliä. Peruste on, että vakavia jäykkäkouristustapauksia on ollut vain 1-2 vuodessa ja kaikki nämä ovat olleet puutteellisesti rokotetuilla yli 65-vuotiailla. Onnettomuuden yhteydessä tehosteita annetaan jatkossakin kuten aiemmin.

Rokotusasetuksen uudistukset astuvat voimaan 23. maaliskuuta.