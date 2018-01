Nyt tarkkana liikenteessä - ajokeli voi olla vaarallinen ympäri Suomea

Ajokeli on tänään huono ympäri maata. Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on vaarallinen Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Ajokeli on lisäksi mahdollisesti vaarallinen Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla.

Oulussa tuli yön aikana lunta, mutta sade heikkenee aamun aikana. Päivällä sateiden ennustetaa tulevan vetenä.

Keli voi olla myös jalankulkijoille vaarallinen osassa maata.

Maan länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat voivat nousta jopa kuuteen plusasteeseen. Sää voi olla pilvinen ja myös vesisateita voi olla luvassa.

Maan itäosassa on myös pilvistä ja sadetta voi tulla sekä vetenä, lumena että räntänä. Lisäksi sää saattaa olla sumuinen. Maan itäosassa lämpötilat ovat yhden ja neljän plusasteen välillä. Maan pohjoisosassa on pilvistä ja monin paikoin lumisadetta, joka on paikoin runsasta.

Ympäri Suomea tuuli on tänään kohtalaista tai navakkaa.

