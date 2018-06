Nyt se alkaa olla varmaa: Valiokunta ei saa sote- ja maakuntauudistuksen mietintöluonnosta valmiiksi heinäkuussa

Tehottomuus kukoistaa nykyisessä sotessa ja näyttää se kukoistavan myös eduskunnan työskentelyssäkin, siltähän tämä näyttää. Olisiko eduskunnan prosesseissa kehittämisen paikkaa. Valiokunnat eivät jouda kokoustamaan, kun pitää joka välissä kertoa lehdistölle, että missä ollaan menossa, että saadaan oma naama taas esille. Täyttä teatteria koko homma! Kenelle hommaa tehdään? Ensin medialle - itselle - ja kaukana tulee pieni kansalainen tai se on jo kokoaan unohdettu. Show must go on!