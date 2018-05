Nyt punnitaan oikeuskanslerin arvovaltaa – kuunteleeko hallitus tätä suositusta maakuntavaaleista?

Ratkaisun hetket sote- ja maakuntauudistuksessa lähestyvät. Ratkaistavana on lakien sisällön lisäksi maakuntavaalien aikataulu.

Kirjoittaja Jussi Orell.

Muutenkin takkuisesti edennyt sote- ja maakuntauudistus sai jälleen lisää vaikeuskerrointa tiistaina. Iltalehden ja STT:n mukaan oikeuskanslerinvirasto linjasi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että maakuntauudistukseen liittyvien lakien voimaantulon ja maakuntavaalien välillä pitäisi olla noin puoli vuotta valmistautumisaikaa. Linjauksessa on melkoinen ero hallituksen kaavailemaan aikatauluun. Hallituksen tavoitteena on järjestää vaalit 28. lokakuuta. Lait tulisi sen mukaan saada voimaan 1. heinäkuuta, jotta vaalit voitaisiin pitää ajallaan.

Puntarissa on nyt oikeuskanslerin arvovalta. Oikeuskansleri ei ole mikä tahansa lausunnonantaja, vaan sen tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja hallituksen toimien lainmukaisuutta. Lausunto on painava, vaikka siihen suhtauduttaisiin vain suosituksena. Lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta valvoo ennalta perustuslakivaliokunta.

Lokakuun lopussa järjestettävät vaalit rikkoisivat oikeuskanslerin näkemystäkin selvemmin Euroopan neuvoston suositusta, jonka mukaan vaalien keskeisen lainsäädännön tulisi olla valmiina peräti vuotta ennen vaaleja. Koska kyse on tässäkin tapauksessa vain suosituksesta, sen rikkomisesta tuskin seuraisi moitteita ja mahdollista mainehaittaa kummempaa.

Vaille tehoa jäi myös korkeimman hallinto-oikeuden linjaus siitä, että sote-uudistuksen valinnanvapausosio tulisi viedä EU-komissioon arvioitavaksi. Tämä olisi KHO:n mukaan tarpeen sen selvittämiseksi, saavatko maakunnan liikelaitokset EU:n säädösten kieltämää valtiontukea muun muassa niiden verokohteluun ja konkurssikelvottomuuteen liittyen.

Hallitus ei pitänyt tätä tarpeellisena, koska julkinen ja yksityinen puoli on sen mukaan tuotu valinnanvapauslaissa samalle viivalle niin pitkälti kuin mahdollista. Koska KHO:n lausunto oli sekin vain suositus, ei juridinen ratkaisu oikeuden käsittelyssä olleesta valituksesta, hallitus saattoi kävellä sen yli. Tämä mahtuu myös ajatukseen vallan kolmijako-opista, jonka mukaan lainsäädäntövalta ja tuomiovalta on pidettävä erillään. Oikeus ei voi etukäteen päättää lain sisällöstä.

Vaikka oikeuskanslerin, Euroopan neuvoston ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkolinjaukset eivät ole velvoittavia, voi kysyä, mitä virkaa lausunnoilla on, jos niitä ei noudateta. Mihin lausuntoja tarvitaan, jos niitä ei kuunnella? Suositusten yli käveleminen ei ainakaan lisää niitä antavien toimijoiden arvovaltaa.

Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö.