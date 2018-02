Höpö höpö. Se on aina ollut myös monessa muussa lajissa, ja siellä samaa tahtia yleistynyt. Profiloituna mediassa ei aina meinaa todellisuutta. Penskoilla on tarve käyttää nikotiinituotteita kun ne "on kiellettyjä ja jännää" niinkuin aina, ja faktahan on se, ettei nuuska vaikuta hapenottokykyyn samoin kuin. esim. tupakka, joten siinäpä selvä syy. Ainoa järkevä ratkaisu on vapauttaa nuuskanmyynti Suomessa, jolloin sen viehätys vähenee ja valtio saa verotulot itselleen. Paskapuheella kyllä pyöritellään haittoja jne., mutta edelleenkään syöpäyhteyttä EI ole todistettu, vaan se kelle esim. suusyöpä on tulossa, saa sen luultavimmin joka tapauksessa ilman nuuskaakin. Tupakka se vaan porskuttaa teidän jeesustelijoiden huulessa, vaikka siitä on faktaa ja figuuria. Sen vois kieltää myös ja ranskalaisilta viinit, niin katsotaan miten EU:lle maistuu. Se lobbaa eniten kellä eniten rahaa.