Nuuskaa myydään avoimesti Facebookissa – kysyimme, miten laiton nuuskan välittäminen saadaan kuriin

Tulli valvoo laitonta nuuskan tuontia resurssiensa mukaan. Alkuvuonna takavarikoitu jo 1 090 kiloa.

Poliisi vetoaa lasten vanhempiin nuorten nuuskankäytön kitkemiseksi.

Nuuskan käyttö on Suomessa sallittua, mutta myynti ja välittäminen ei. Nuuskaa myydään netin palstoilla aivan avoimesti. Facebookissa on jopa ”Ostetaan ja myydään nuuskaa” -ryhmiä, joissa on jopa parituhatta jäsentä.

Erityisen huolissaan viranomaiset ovat nuuskan välittämisestä alaikäisille.

Nuuska tulee Suomeen etupäässä Tornion raja-aseman kautta Ruotsista, jossa sen valmistus ja myynti on poikkeuslailla sallittu.

Minkä verran tullin haaviin jää nuuskaa, tullin rikostutkinnan päällikkö Hannu Sinkkonen?

– Toissa vuonna takavarikoitiin 3 442 kiloa ja viime vuonna 2 390 kiloa nuuskaa. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talteen on otettu 1 090 kiloa, joten hyvinkin 4 000 kilon vuosivauhdissa ollaan.

Voidaanko sanoa, että rajavalvonta vuotaa?

– Ei voida sanoa, että mikään raja vuotaa. Vapaa liikkuvuus on yhteiskunnan tahto, kun on liitytty Euroopan unioniin. Myös huumeiden maahantulo on lisääntynyt – sekin on vapaan liikkuvuuden varjopuolia. Mutta isot takavarikot tehdään usein johonkin muuhun kuin rajatarkastuksiin liittyen.

Facebookissa on avoimia nuuskanmyyntiryhmiä, voidaanko niille jotain?

– Niille tehdään koko ajan jotain. Viranomaisten yhteistyöllä on suljettu kolmisenkymmentä erilaista someryhmää. Onhan Facebookissa myös tupakka- ja alkoholiryhmiä.

Nuuskan myynti on monelle jopa ammatti. Miten iso harmaa bisnes nuuskan myynti on Suomessa?

– Eri lähteiden arvioiden mukaan nuuskaa myydään Suomessa noin 50 miljoonan euron arvosta vuodessa.

Mitä pitäisi tehdä? Olisiko nuuskan myynti hyväksyttävä vai valvontaa tiukennettava?

– Virkamiehenä en spekuloi asioilla, jotka ovat poliittisten päättäjien käsissä. Aina, kun tehdään ratkaisuja, pitää myös ottaa huomioon niiden seuraukset.

– Olisi vähän sama asia, jos moottoritielle asetettaisiin tolppakamerat kilometrin välein, niin ylinopeudet loppuisivat taatusti. Mutta olisiko se järkevää jo pelkästään kustannussyistä? Nuuskantuonnin valvonnassa on kyse siitä, halutaanko vapaan liikkumisen sujuvuutta vai rajoille tarkkaa kontrollia.