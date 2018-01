Nuorten tupakointi vähentynyt, kannabiksen käyttö suomalaisten keskuudessa yleistynyt

Ensimmäisessä lauseessa jo kiteytyy asian ydin. "kaikilla on muitakin ongelmia elämässään". Kannabis on huumeista miedoin, joka ei itsessään aiheuta riippuvuutta. Alkoholismi lasketaan sairaudeksi, koska on laillinen erittäin päihdyttävä aine ja valtion monopolin pelinappula. Huumeiden ongelmakäyttäjä on rikollinen ja narkkari. Jokainen ongelmanuori kokeilee alkoholia ennen huumeita. Kannabis on siinä sivussa se seuraava aine, kunnes hoksataan, ettei se nyt päätä niin sekaisin laitakaan, ja siirrytäänkin jo seuraavaan vahvempaan. Siinä mielessä porttiteoria toimii. Ja koska kannabis on kielletty, on selvää, että sieltä mistä sitä saa, on mahdollista saada myöskin vahvempia aineita. Toki en nyt yleistä, koska tiedän/tunnen ihmisiä jotka kotikasvattavat kannabista sekaantumatta muihin aineisiin, ja sitten on niitä, joiden luota löytää aineita laidasta laitaan.