Nuorten määrä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on kasvanut rajusti – "Tilanne on hälyttävä ja akuutti"

Tilastot korreloi erotilastojen kanssa. Nykyisessä elämänmenossa erotaan samaa tahtia kuin sukkia vaihdetaan. Tämä tahti on vain kiihtynyt. Kuvitellaan että se on lapselle ihan ok, kun hän juoksee kahden kodin väliä. Yhteiskunnan vastuulle jää sitten näistäkin jälkihoito.