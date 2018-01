Itä-Suomen poliisin mukaan nuori mies on vangittu epäiltynä useista autovarkauksista Joensuussa. Poliisin mukaan 18-vuotiaan nuorukaisen epäillään pihistäneen Postin rekan, Toyota Corolla -henkilöauton sekä rakennusliikkeen kuorma-auton. Kaikki on sittemmin löydetty.

Poliisi sai varhain torstaina tiedon, että Postin terminaalista Raatekankaan teollisuusalueelta on viety täysperävaunurekka. Tutkimusten perusteella tekijäksi epäiltiin yksin liikkunutta miestä. Rekka löytyi samana aamuna noin 1,5 kilometrin päästä.

Torstaiaamuna poliisi sai myös useita ilmoituksia omaisuusrikoksista tutkiessaan kadonneen rekan tapausta. Ilmoitusten ja tutkinnan avulla selvisi, että rekan vienyt oli murtautunut ainakin kahteen kiinteistöön teollisuusalueella ja vienyt sieltä omaisuutta. Lisäksi oli anastettu Toyota Corolla.

Samainen Toyota jäi poliisipartion haaviin Joensuun keskustassa. Autossa oli väärät rekisterikilvet ja sen sisällä teollisuusalueelta vietyä omaisuutta.

Poliisi otti kiinni autoa kuljettaneen 18-vuotiaan miehen, jonka tuntomerkit vastasivat postirekan vienyttä.

Saman miehen epäillään anastaneen viikko sitten rakennusyrityksen kuorma-auton Joensuun keskustasta. Auto löytyi samana päivänä Joensuun kaupunginkirjaston parkkipaikalta.

Poliisin mukaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut miehen todennäköisin syin epäiltynä useista rikoksista. Erityisenä perusteena on ollut muun muassa rikollisen toiminnan jatkamisvaara. Nuoresta iästään huolimatta mies on saanut useita tuomioita autoihin kohdistuneista omaisuusrikoksista, poliisi kertoo.

Poliisi huomauttaa, että Raatekankaan teollisuusalueella on voinut tapahtua 10. tai 11. tammikuuta myös muita murtoja. Niistä pyydetään ilmoittamaan Joensuun poliisille.