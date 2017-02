Nuorimmat 112-numeroon soittajat ovat vauvaikäisiä – "Vanhemmat ovat tapelleet eilisestä asti"

Lapset soittavat sydäntä raastavia hätäpuheluita 112-numeroon. Hätätilanteessa lapset kuuntelevat hätäkeskuspäivystäjän ohjeita paremmin kuin aikuiset.

Asiantuntija Susanna Sankala Hätäkeskuslaitoksesta tietää, miten lapsi toimii soittaessaan 112-hätänumeroon ja millaisissa tilanteissa lapset turvautuvat hätänumeroon.

Minkä ikäinen on ollut nuorin soittaja?



- Nuorimmat soittajamme ovat vauvaikäisiä, jotka ovat saaneet vanhemmiltaan vanhan kännykän leikkeihinsä, ja painelevat, purevat ja syövät kännykkää.

Vanha kännykkä, jossa virrat on päällä, soittaa aina hätänumeroon kun lapsi onnistuu painelemaan 112, vaikka siinä ei olisikaan sim-korttia. Tällaisia vanhoja puhelimia ei tulisi antaa vauvoille tai lapsille leikkeihin.

Minkälaisissa tilanteissa lapset yleensä soittavat apua?

- Lapset soittavat 112-hätänumeroon oikeissa hätätilanteissa, mutta myös silloin kun eivät voi hyvin.

Tyypillisiä esimerkkejä lasten soitoista ovat esimerkiksi "ikkunaverho palaa" tai "roskis palaa", jotka kuuluvat palokunnan tehtäviin. Ensihoidon tehtäviin kuuluvat taas lasten soitot: "En saa isääni hereille" tai "Äiti on huonovointinen". Sosiaalitoimen tehtävistä tyypillisin soitto lapselta on "Olen yksin", "Minulla on nälkä", "Vanhemmat ovat tapelleet eilisestä asti."

Lapsi voi myös kertoa soitossaan, että häntä kiusataan koulussa tai netissä.

Soittavatko lapset apua omille vanhemmilleen - minkälaisia tilanteita nämä ovat?

- Useimmiten kyse on ensihoidon tehtävistä. Esimerkiksi sokeritautia sairastava äiti on huonovointinen tai mennyt tajuttomaksi sairaudestaan johtuen. Myös aivoverenkiertohäiriöt ovat nykyään yleisiä.

Minkälaista lasten kanssa toimiminen on?

- Jos lapsi soittaa hätäpuhelun, häneltä tiedustellaan ikää. Tämä tehdään sen vuoksi, että hätäkeskuspäivystäjä voi sovittaa kysymyksensä ja ohjeensa lapsen ikätason mukaisesti.

Soittavatko lapset joskus turhaan?

- Ajoittain ala- tai yläkouluikäiset lapset soittavat ilkivaltaisia puheluita hätänumeroon, ja linjalta kuuluu vain naurua tai epäasiallista puhetta. Silloin hätäkeskuspäivystäjä sanoo lapselle , että hätäkeskukseen ei saa soittaa turhaan.

– Jos asiaton soittelu jatkuu, soitamme vanhemmille ja pyydämme keskustelemaan lapsen kanssa hätänumeron oikeasta käytöstä.

Valtakunnallista 112-päivää vietetään ensi lauantaina 11.2.