Nuori, kiinnostaako näyttelijän tai tutkijan pesti? – vielä ehtii hakea kuntiin kesätöihin

Moni kuntien ja niiden omistamien yritysten kesätyöhauista päättyy maaliskuun lopussa. Osaan paikoista pyrkimisessä alkaa kuitenkin olla jo kiire, koska niissä hakuaika umpeutuu joko tämän viikon lopussa tai kuukauden puolivälissä.



Tällä hetkellä kuntarekry.fi-sivustolta löytyy lähes 400 ilmoitusta avoinna olevista kesätöistä. Enemmistö niistä on tuttuja puistotöitä, uimaopetusta ja -valvontaa tai terveydenhuollon sijaisuuksia, mutta avoinna on myös harvinaisempia hommia.



Esimerkiksi Porin taidemuseossa on tarjolla tutkijan työtä ja Lahden kaupungilla kuukauden ajaksi 17 näyttelijän tai muusikon pestiä.



Lahdessa nuoria taiteentekijöitä työllistävä kesäproduktio on jo 22-vuotinen perinne. Työpaikkoja ei ole rajattu pelkästään lahtelaisille nuorille. Niihin valitaan pääsykokeen kautta.



– Hakijoita on viime vuosina ollut reilut 500 Oulusta Hankoon, kertoo kaupungin kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos.



Porissa tutkijan työ liittyy taidemuseon kesän näyttelyihin.



Kuntaliitosta arvioidaan, että yritysten tapaan myös kunnissa olisi tänä kesänä viime vuotta enemmän kesätöitä tarjolla. Tarkkoja lukuja ei kuitenkaan ole vielä tiedossa. Osa hauista loppuu vasta toukokuussa.



Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kertoi helmikuussa, että lähes viidennes EK:n jäsenyrityksistä on valmis lisäämään kesäksi töihin otettavien nuorten määrää. EK:n tavoittelee osaltaan yli 100 000 kesätyöläisen määrää.



Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kannustaa tällä viikolla esitellyllä videolla kaikkia suomalaisia yrittäjiä olemaan mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja palkkaamaan kesätyöntekijöitä.



Vastuullinen kesäduuni on muun muassa Soneran, Nokian, Destian ja S-ryhmän yhteinen kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja.