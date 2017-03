Nuivan vaalimanifestin allekirjoittanut varapuhemies Lohela ei tue Halla-ahoa: Terho monipuolisempi

Eduskunnan varapuhemies Maria Lohela (ps.) ilmoitti tukevansa eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Sampo Terhoa (ps.) perussuomalaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi. Sitä voi pitää yllätyksenä, sillä Lohela kuuluu perussuomalaisten maahanmuuttokriittisen siiven vuoden 2011 eduskuntavaaleihin julkaiseman nuivan vaalimanifestin allekirjoittajiin.



– Sampo Terho on omassa työssään osoittanut laajaa monipuolista asiaosaamista ja on kyennyt johtamaan ihmisiä neuvottelemalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla. Hän on perussuomalaisten keskeisissä kysymyksissä, kuten maahanmuuttopolitiikassa, EU-politiikassa ja pienyrittäjien tukemisessa yksiselitteisesti perussuomalaisen kentän linjoilla. Se on erinomainen yhdistelmä puheenjohtajan tehtävää ajatellen, Lohela sanoo.



Lohela kertoo tehneensä ratkaisunsa Sampo Terhon tukemisesta ilman tietoa siitä, ryhtyykö maahanmuuttokriittisen siiven keulakuva, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) puheenjohtajaehdokkaaksi.



– Se ei tarkoita sitä, etteikö voi olla muitakin hyviä ehdokkaita, ja heitähän on jo ilmoittautunutkin, Lohela sanoo.



Lohelan mukaan Sampo Terho on täysin perussuomalaisen kentän linjoilla tärkeissä kysymyksissä, joista maahanmuuttopolitiikka on Lohelan mukaan yksi, muttei ainoa osa.



– Hän on hyvin laaja-alainen ja olen hyvin vaikuttunut siitä, kuinka hän on eduskuntaryhmää johtanut. Hänellä on jo käytännön kokemusta ihmisten johtamisesta ja poliittisesta johtamisesta, Lohela kehuu.



Onko Jussi Halla-aho liian yksipuolisesti vain maahanmuuttopolitiikkaa esillä pitävä poliitikko?



– En pidä sitä millään lailla hänen heikkoutenaan. Mutta eduskuntatyön perusteella Sampo Terhon työ on ansioitunutta.



Teistä tuli eduskunnan puhemies puheenjohtaja Timo Soinin (ps.) tuella. Onko kysymys nyt siitä, että haluatte tehdä palveluksen väistyvälle puheenjohtajalle, kun tuette Sampo Terhoa?



– Ei. Sellaisesta ei ole kysymys. Minä olen aina tehnyt kaikki omat ratkaisuni oman harkintani perusteella, Lohela vastaa.