Nuasjärven kalastaja: Tukut eivät osta, järven maine on mennyt

Nuasjärven piti olla kalastaja Esko Korhosen kala-apaja koko jäljellä olevan työuran ajan. Terrafamen kaivokselta järveen vedetty jätevesien purkuputki muutti kaiken.

– Minulla on todistukset siitä, etteivät tukut osta Nuasjärven kalaa. On aivan sama, mitä päästömittaukset kertovat. Järven maine on mennyt.

Helsingin yliopisto selvitti hiljattain kaivoksen vaikutuksia lähijärviin. Tulos yllätti tutkijat.

Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola sanoo, että Talvivaaran ja Terrafamen vesistöihin laskeman sulfaatin aiheuttama suolaantuminen saattaa olla ekologisilta vaikutuksiltaan suurin vesistöjä muuttava tekijä.

Korholan mukaan se, ettei Nuasjärvellä ole tapahtunut parin purkuputkivuoden aikana vakavaa ja selväpiirteistä muutosta ei todista mitään. Vakava muutos voi olla edessä muutaman vuoden päästä.

– Oulujärvi on onneksi sen verran suuri, että se tuskin on vaarassa.

Kalastaja Korhonen kummastelee, kuinka purkuputken YVA-selvitykseen on voitu kirjata, etteivät jätevedet vaikuta kalastukseen tai virkistyskäyttöön.

– Ei sen vaikutus voisi minulle paljon konkreettisempi olla. Kalastusvesiä pitää nyt hakea Pielistä myöten. Kulut lisääntyvät eikä korvauksia näy.

Päätoimisella kalastajalla ei ole varaa makoilla talven yli. Verkot pitäisi kohta viritellä jäiden alle, mutta paikasta ei ole tietoa.

– Olen kalastanut nyt rysällä Sapso- ja Kiantajärvillä. Eivät ne ole läheskään Nuasjärven veroisia kalapaikkoja. Joku ratkaisu pitää talveksi keksiä, sillä ei pyytöjä voi kuiville jättää.