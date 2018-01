Varsinais-Suomessa Nousiaisissa vesihuolto on paikallistanut vesijohtoverkostossa mahdollisen vuotokohdan, josta vesi on päässyt saastumaan. Putkistoa korjataan.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola kertoi aiemmin STT:lle, että mahdollinen vuotokohta ei olekaan siellä, missä sen alun perin arveltiin olevan eli joen alittavassa vesijohdossa.

Saastunut vesi on todennäköisesti aiheuttanut vatsatautitapauksia Nousiaisissa. Kunnassa on voimassa kehotus keittää talousvesi. Talousvettä myös kloorataan edelleen.

Kunta kertoo, että vesijohtoverkoston korjaustöiden edetessä klooripitoisuutta nostettaneen niin sanotun sokkikloorauksen tasolle, jotta putkisto on varmasti desinfioitu kunnolla. Tuolloin veden korkean klooripitoisuuden tuntee veden hajusta ja mausta.

- Vedenkeittokehotuksen, kloorauksen ja korjaustöiden kestoa ei pystytä tällä hetkellä arvioimaan, kunnan kotisivuilla kirjoitetaan.

Vatsatautiepidemian selvittämiseksi alueella kerätään tietoja vatsatautiin sairastuneista. STT tiedusteli eilen suljetussa Facebook-ryhmässä sairastuneiden määrää. Vastausten perusteella reilusti yli 200 ihmistä olisi kärsinyt vatsataudista.

Kunnassa käynnistetään myös vedenjakelu. Vettä on tarjolla ainakin Moisiokodin pihassa Nousiaisten keskustassa.

Vedestä on määrä ottaa uusia näytteitä tänään, ja niistä saadaan tuloksia huomenna. Lauantaina otetuista vesinäytteistä löytyi bakteereita, joiden epäillään aiheuttaneen kunnassa vatsatautia. Alueella on riehunut muutenkin vatsatautia, mutta saastunut vesi on hyvin todennäköisesti aiheuttanut sairastumisia.

- On perheitä, joissa on kolme aikuista, jotka ovat sairastuneet kahden tunnin sisällä. Eihän se ole toisen tartuttamana. Kyllä se selvästi viittaa siihen, että lähteenä on saastunut ruoka tai vesi, kertoo ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola.

- Sairastuneita on ennen satoja kuin kymmeniä, Nivola myönteli.

Tarkkoja tietoja ei ole, koska vatsataudin vuoksi harvoin hakeudutaan hoitoon.

Tällä hetkellä veden epäillään saastuneen jokiveden päästyä vesijohtoverkostoon korjaustöissä.

