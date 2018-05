Norppalive laajeni uusiin eläinlajeihin – Pian Pullervo joutuu jakamaan suosionsa liito-oravan poikasten lentoharjoitusten kanssa

Saimaannorppien kevätköllöttelyä seuraava kamera on kerännyt viikossa jo puoli miljoonaa katsojaa.

Aivan lähipäivinä liito-oravan pesäpöntöllä näkyy poikasten ensikosketus ulkomaailmaan.

Jättimenestyksen saavuttanut WWF:n norppalive laajeni tänä keväänä myös muihin eläinlajeihin. Saimaannorppien rinnakkaiskanavalla on odotettavissa pian muun muassa liito-oravan poikasten lentoharjoituksia.

– Liito-oravan poikaset rohkaistuvat todennäköisesti aivan lähipäivinä pesäpönttönsä ulkopuolelle vipeltämään, arvioi viestinnän asiantuntija Joonas Fritze WWF Suomesta.

Aikuiset liito-oravat liikkuvat yleensä yöaikaan, mutta poikaset touhuilevat pesäpöntön ulkopuolella myös päivällä.

– Aluksi ne ovat varovaisia, mutta pikkuhiljaa tutkimusmatkat pitenevät. Jossakin vaiheessa poikaset alkavat harjoitella myös liitämistä, joten luvassa on söpöä seurattava.

Fritze kertoo, että liito-oravan kamera aloitti pesäkolon seurannan jo huhtikuussa. Lajilleen tyypillisesti kyseisen pesän asukas vaihtoi kuitenkin kotikoloa ja kamera jäi kuvaamaan tyhjää pesäpaikkaa.

– Vajaa viikko sitten kamera siirrettiin toisen liito-oravan pesälle. Emosta on saatu jo upeaa kuvaa, kun se on käynyt ulkona ruokailemassa, Fritze kertoo.

Saimaannorppien keväistä pötköttelyä rantakivellä seuraava livekanava avautui viikko sitten. Tänä keväänä norppaliveä on ehditty seurata yli puoli miljoonaa kertaa ja muita luontokameroita noin 200 000 kertaa.

Norppalive lähettää reaaliaikaista videokuvaa samalta saimaannorppien suosimalta pötköttelypaikalta jo kolmatta vuotta peräkkäin.

– Norpat nousevat kiville pidemmiksi ajoiksi ainoastaan karvanlähtöaikana, muutoin ne pysyttelevät enimmäkseen vedessä, Fritze kuvailee.

– Turkin kuivattelu irrottaa karvan paremmin ja lisäksi sitä voi kyhnytellä kiveä vasten.

Norppien karvanlähtöaika ajoittuu toukokuulle ja kestää yksilöstä riippuen muutamia viikkoja. Kun kivi tyhjenee, myös WWF:n norppalive päättyy.

Tänä vuonna kamera on ehtinyt tallentaa enimmillään kolme saimaannorppaa samaan kuvaan. Kiven vakioköllöttelijä, Pullervo, ihastuttaa yleisöä jo kolmatta vuotta peräkkäin.

– Myös toinen tunnistettu norppa, Päivö, on viihtynyt kivellä Pullervon seurana.

– Pojat tulevat toimeen hyvin. Yhtenä aamuna Pullervo tosin ajoi Päivön pois yhdessä vietetyn yön jälkeen, Fritze naurahtaa.

Norppien ja liito-oravien edesottamusten lisäksi WWF:n luontolivessä voi seurata parhaillaan metsäpeurojen elämää. Heinäkuussa kanava lähettää reaaliaikaista videokuvaa kalasääskien pesältä.

– Kalasääskien pesälläkin luvassa on lentoharjoituksia, Fritze lupailee.

WWF:llä idea luontokanavista syntyi norppatutkimuksen innoittamana, kun tutkijat tunnistivat riistakameroiden avulla saimaannorppia. Ensimmäistä kertaa norppalähetys alkoi toukokuussa 2016.

Norppalähetyksen ensisijainen tarkoitus on lisätä lajitietoisuuden avulla saimaannorppien suojelua ja kannustaa alueen asukkaita ja mökkiläisiä luopumaan verkkokalastuksesta.

– Kanava on toiminut hyvin, olemme saaneet tähän mennessä yhteensä satoja sitoumuksia verkkokalastuksen lopettamisesta alueella. Ja jokainen uusi sitoumus on äärimmäisen tärkeä.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji, tuoreimman arvion mukaan kannan koko on noin 380 yksilöä. Norppalive on kerännyt olemassaolonsa aikana tähän mennessä yhteensä 5,5 miljoonaa katsojaa.

– Valtavan suosion takia päätimme laajentaa liveseurannan muihinkin suojeltuihin lajeihin. Tarkoitus on, että jatkossa luontolivestä voisi seurata vähintään yhtä kanavaa ympärivuotisesti, Fritze sanoo.