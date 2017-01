Norma John lunasti paikan Euroviisuihin – ”Tämä tuli ihan takavasemmalta”

Uuden musiikin kilpailun voittaja Norma John eli Leena Tirronen ja Lasse Piiroinen kertoivat olevansa häkeltyneitä ykkössijastaan.

- Oli vaikea uskoa sitä (voittoa), päässä liikkui satatuhatta ajatusta ja silmissä sumeni, Piiroinen kuvaili voitonjälkeisiä tunnelmiaan.

- En olisi ihan uskonut tätä, tämä tuli takavasemmalta, Tirronen lisää.

UMK-voitto merkitsee, että Norma Johnin tumma balladi Blackbird on Suomen Euroviisuedustaja Ukrainan Kiovassa toukokuussa. Tirrosen mukaan Kiovassa show'ta parannellaan, mutta sävy pysyy samanlaisena.

- Samantyyppinen show tulee, menemme musiikki edellä. Meidän näköinen esitys, mutta vähän isompaa.

Tirronen ja Piiroinen ovat tunteneet toisensa jo 15 vuotta, ja he ovat tehneet jo pitkään musiikkia yhdessä. Tirronen nousi julkisuuteen aikanaan Suomen ensimmäisestä X-Factor-televisiokilpailusta, jossa hän sijoittui kolmanneksi. Piirainen sen sijaan tullaan näkemään ruutuun palaavassa BumtsiBumissa, sillä pianotaituri on ohjelman toisen joukkueen kapteeni.

UMK-voiton jälkeen duon musiikinteko jatkuu.

- Meillä on jonkun verran valmiina biisejä, nyt vain yritetään miettiä, mikä on seuraava askel ja seuraava julkaisu. Tämä voitto kuitenkin muuttaa kuviota, Piiroinen sanoo.

UMK:n finaalissa toiseksi sijoittui Zühlke kappaleellaan Perfect Villain ja kolmanneksi Emma kappaleellaan Circle Of Light.

Norma John kipusi lopulta sekä kansainvälisten raatien että yleisöäänten ykköseksi. Yhtyeen musiikkia on kuvailtu skandinaavisen karuksi mutta kauniiksi.

Voitto ratkesi UMK17-show'ssa myöhään lauantai-iltana. Kymmenen esiintyjää kilpaili paikastaan Kiovan euroviisulavalle.

Pääsystä euroviisuihin kilpailivat myös Alva, Anni Saikku, Club La Persé, Günther & D'Sanz, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies, Lauri Yrjölä ja My First Band.