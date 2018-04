Norjan armeijaa epäillään rajaloukkauksesta Lapissa

Rajaloukkausten estämiseksi on rakennettava muuri. Se varmistaa, ettei rajaloukkauksia maata pitkin tapahdu. Siitä on kokemuksia jo pitkältä ajalta. Ilmatilaa on vaikeampi rajoittaa. Aseilla voi kyllä yrittää varmistaa loukkaamattomuuden.