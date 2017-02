Norja ja Saksa sopivat miljardien asekaupoista: Norja ostaa sukellusveneitä, Saksa ohjuksia

Norja ja Saksa ovat sopineet helmikuun aikana mittavista asekaupoista.



Norjan hallitus ilmoitti vajaat pari viikkoa sitten, että maa on valinnut Saksan strategiseksi kumppanikseen hankkiessaan uusia sukellusveneitä.



Norjalla on tällä hetkellä kuusi sukellusvenettä, ja verkkolehti Barentsobserverin mukaan maa harkitsi jo jossain vaiheessa sukellusveneistä luopumista. Venäjän varustautuminen on saanut Norjan sittemmin kasvattamaan puolustusmenojaan viime vuosina.



Nyt Norja aikoo korvata käyttöikänsä päähän tuleva sukellusveneensä ostamalla Thyssenkruppilta neljä uutta. Saksan valtio ostaa myös kaksi uutta sukellusvenettä, jotta Norjan ei tarvitse yksin kantaa uusien alusten kehityskuluja.



Norjan puolustusministerin Ine Eriksen Søreiden mukaan Alankomaat ja Puola saattavat jättää omat tilauksensa uudesta sukellusveneestä myöhemmin. Kaikki neljä maata kuuluvat Natoon.



Uusien sukellusveneiden hankintahintaa ei ole julkistettu mutta kyseessä on suurkauppa, jonka mittaluokkaa voi verrata Suomen hävittäjähankintoihin. Kun Australia ilmoitti pari kuukautta sitten ostavansa Ranskasta kaksitoista sukellusvenettä, sopimuksen hinnan kerrottiin nousevan yli 30 miljardiin euroon.



Norjan ja Saksan tilaamat sukellusveneet suunnitellaan Thyssenkruppin 212-sukellusveneen pohjalta. Malli on Reutersin mukaan käytössä Saksassa ja Italiassa. Osan suunnittelutyöstä saanee norjalainen yhtiö.



Maanantaina Saksa kertoi ostavansa laivastolleen reilun miljardin euron kaupalla norjalaisen Kongsbergin ohjuksia. Kongsberg osti viime vuonna 49,9 prosenttia suomalaisesta puolustusmateriaaleja valmistavasta Patriasta. Kongsbergin suurin omistaja on Norjan valtio.