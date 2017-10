Nordean yt:t alkavat jo ennen joulua - toimintaa siirtyy myös Puolaan

Nordea aloittaa työpaikkojen vähennykseen tähtäävät toimet jo vuoden viimeisellä neljänneksellä eli ennen joulua. Pankkikonserni ilmoitti tänään vähentävänsä henkilöstön ja konsulttien määrää 6000:lla seuraavan neljän vuoden aikana. Pankin henkilöstö on tyrmistynyt vähennysten suuresta määrästä.



- Vähennykset koskevat koko konsernin toimintoja ja kaikkia maita, mutta vielä ei pystytä kertomaan miten vähennykset kohdistuvat, Suomen maajohtaja Ari Kaperi kertoo.



Nordealla on koko konsernissa henkilöstöä noin 32 000. Suomessa Nordea työllistää noin 7000 ihmistä. Vähennykset koskevat Suomea yhtä lailla kuin muitakin Pohjoismaita.



Konsernin henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Topi Manner sanoo, että Nordea aloittaa muutosohjelman jo vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsulttien osalta sopimukset päättyvät ja henkilöstön kanssa yt-neuvottelut alkavat jo ennen joulua. Mannerin mukaan vielä ei voida sanoa yhtään paljonko irtisanomisia tulee, koska neljän vuoden aikana henkilöstöä poistuu pankista muistakin syistä. Tavoitteena on myös uudelleenkouluttaa ihmisiä digitalisaation vaatimiin tehtäviin sekä auttaa heitä löytämään uusia työpaikkoja.

Manner sanoo, että pankista katoaa erityisesti tuotteiden ja palveluiden prosessointiin liittyviä tehtäviä.



- Esimerkiksi luottopäätösten tekoa ja maksuliikennettä automatisoidaan entistä enemmän ja sieltä häviää työtehtäviä.



Puolaan rutiinitoimintoja



Nordea kaavailee myös rutiinipankkitoimintojensa siirtämistä Puolan Lotzissa sijaitsevaan operaatiokeskukseensa entistä enemmän. Lotzissa työskentelee jo 1500 ihmistä Nordean palveluksessa.



- Työvoiman saatavuus, osaavuus ja hinta, Manner luettelee syitä siirtää työtehtäviä Puolaan.



Puolaan siirretään esimerkiksi maksuliikennekirjauksia, asiakkaiden tunnistukseen liittyvää työtä ja lainaprosessien dokumentointia.

Nordean pääluottamusmies Paula Hopponen sanoo, että Nordean vähennykset vaikuttavat henkilöstön vaihtoviikoilta. KUVA: Kirsi Turkki

Pääluottamusmies: Henkilöstön vaihtoviikot Nordean Suomen pääluottamusmies Paula Hopponen sanoo, että henkilöstö tyrmistyi aamulla ensi kertaa kuulluista henkilöstön vähennyksistä.



- Ilmassa on ollut, että finanssisektori muuttuu, mutta näin suuret luvut, joista saatiin vain ympäripyöreää tietoa, ovat tässä vaiheessa yllätys.



- Kyllähän nämä vaikuttavat henkilöstön vaihtoviikoilta. Vanhaa henkilöstöä pitäisi nyt uudelleenkouluttaa uusiin tehtäviin. Nykyinen henkilöstö tuntee pankin työt, joten heistä saisi nopeammin henkilökuntaa uusiin tehtäviin.



Hopposen mukaan Nordean Suomen henkilöstöllä ei ole toistaiseksi suunnitteilla mitään toimia, kuten työpaikoilta poistumista, vähennysuutisten vuoksi.