Nordean tunnuslukusovelluksesta sataa palautetta – Pankki: Kuuntelemme herkällä korvalla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on saanut asiakkailta yhteydenottoja Nordean uudesta tunnuslukusovelluksesta.



Pankki on ilmoittanut luopuvansa perinteisestä tunnuslukusovelluksesta vuoden 2017 aikana ja korvaavansa sen pääsääntöisesti uudella, älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella.



KKV:lle on lakimies Paula Hannulan mukaan tullut yksittäisiä yhteydenottoja julkistuksen myötä.



– Yhteydenotot ovat liittyneet siihen, että miten käy jatkossa, kun ei ole älypuhelinta, Hannula toteaa.



Sovelluksen vaihtoehtoiseksi kirjautumistavaksi Nordealle tulee erillinen tunnuslukulaskin. Nordea lanseeraa laskimen tämän kevään aikana, ja se tulee tilattavaksi yhtiön verkkokaupasta.





Palautetta on saanut suoraan myös Nordea. Liiketoimintajohtaja Riikka Laine-Tolonen kertoo, että palautetta on tullut muun muassa sovelluksen ensimmäisestä käyttöönottokerrasta.



Ennen kuin tunnuslukusovelluksen saa käyttöön, se pitää ladata älylaitteen sovelluskaupasta. Lisäksi Nordean verkkopankista pitää tilata laitteelle aktivointikoodi, ja sovelluksen käyttöön pitää vielä määrittää oma henkilökohtainen pin-koodi.



– Haluamme saada sovelluksen käyttöönoton asiakkaillemme vielä helpommaksi, sanoo Laine-Tolonen.



Pankki on muun muassa julkaissut käyttöönottoa varten Youtube-videon, jossa sovelluksen käyttöönotto opetetaan. Lisäksi Laine-Tolonen kertoo, että käyttöönottoa varten saa apua pankin konttoreista ja sen saa käyttöön myös pankin puhelinpalvelun kautta.



Laine-Tolosen mukaan sovellusta on sen lanseeraamisesta lähtien ladattu noin 460 000 kertaa. Latauksia on kuitenkin enemmän kuin käyttäjiä, koska sovellusta otetaan käyttöön useammassa kuin yhdessä sovelluksessa. Uusia käyttäjiä tulee tällä hetkellä päivittäin noin 1 500.



– Kuuntelemme totta kai herkällä korvalla palautetta, mutta latausmäärät kertovat, että ihmiset saavat sovelluksen käyttöön, hän sanoo.



Kaikkiaan Nordealla on 1,2 miljoonaa aktiivista verkkopankkiasiakasta.





Luottolaitoslaki vaatii, että pankit tarjoavat verkkopankkipalveluitaan mahdollisimman esteettömästi. Laine-Tolosen mukaan muun muassa tunnuslukulaskimesta tulee myös näkövammaisille erillinen, puhuva versio.



Itse tunnuslukulaskin on tällä hetkellä ollut pankilla noin 800 ihmisen koekäytössä.



Myös muut pankit suunnittelevat ottavansa käyttöön uusia sähköisiä kirjautumismenetelmiä. Muun muassa Danske Bankin kehityspäällikkö Marko Huhdanpää kertoo, että pankilla on ollut jo Norjassa käytössä sähköinen tunnuslukusovellus.



– Kokemukset Norjan markkinoilta ovat olleet hyviä, Huhdanpää sanoo.