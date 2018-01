Nordea on alkanut tarjota 35 vuoden asuntolainoja: "Lainanottajan kuukausierä on vain pienempi"

Suomen kaltaisessa maassa on hullua ostaa omistusasuntoa. Vuokralla asuminen on turvallisempaa eikä ole riskiä kuten omistusasumisessa jossa markkinat määräävät hinnat joka voi nopeasti heilahtaa mihin suuntaan tahansa. Työsuhteiden katketessa ei vuokra-asumisessa tule kiire kun lakisuojelee perheitä kadulle joutumisesta. Asunnon omistaminen on sidoksissa poliittisiin päätöksiin sekä yleiseen mailmantilanteisiin ja asunto rakentamisen ylituotantoon.