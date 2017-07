Mitä selvittämistä tässä on? Kun se on jo käytössä jossain eu maassa niin kysytään sieltä ja ei kun toimeksi.vai onko tässä taas perinteinen kuvio että selvitetään puoli vuotta ja sen jälkeen näitä voi saada ottaa käyttöön.tietenkin tuo muutos pitää tehdä maailman kalleimmilla maksuilla trafille.suomi on 20 miljoonan ihmisen hallintokoneiston maa.