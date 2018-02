Tällä hankkeella on varmistettu että näiden 20 000 talouden jätevedet päätyvät varmasti johonkin vesistöön. Puhdistamosta ulos tuleva vesi ei taatusti ole niin puhdasta etteikö se huonontaisi sen vesistön tilaa mihin se lasketaan. Omalla tontilla käsitelty jätevesi ei mene mihinkään vesistöön. Kasvillisuus ja puusto käyttää ravinteet hyödykseen. Suomessa on ollut iät ja ajat asumuksia yksinäisillä paikoilla haja-asutusalueilla joiden jätevedet ei ole menneet omaa tonttia kauemmaksi. Ympäröivät vedet on saastuneet myöhemmin kun jätevesiä on alettu keräämään puhdistamoihin ja sieltä laskettu vesistöön. Tästä on monia esimerkkejä missä tilassa puhdistamon alapuolinen vesistö on tämän seurauksena. Levää, limaa ja lietettä riittää.

Maasuodattimella varustettu imeytyskenttä on erinomainen varsinkin jos tontilla on puustoa tai muuta kasvillisuutta.