Noin 200 yritystä kertoo tulleensa huijausyrityksen kohteeksi: Ensin tuli puhelu, sitten perintäkirje

28-vuotiaan miehen epäillään yritystensä avulla yrittäneen huijata noin 200:aa yritystä puhelinsoitoilla ja perintätoimilla, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan toimintamalli on ollut se, että Tampereelle rekisteröity Suomen Mainosmediat Oy on soitellut lukuisille yrityksille ympäri Suomea ja esittänyt tarjoavansa palvelua. Palvelun ideana on ollut tarjota yrityksille mahdollisuutta päästä irti aiemmin muiden yritysten kanssa tekemistään mainossopimuksista. Yritykset ovat poliisin mukaan esimerkiksi maksaneet netin hakukoneiden näkyvyydestä muille firmoille.

Vaikka sopimusta ei olisi solmittu tai asia on ollut kiistanalainen, on yrityksille saapunut perintävaatimuksia. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Siljamäki kertoo, että tätä varten on ollut toinen yritys, Tampereen Laki ja Perintä Oy.

Rahaa on voinut kulua myös reklamaatiopuheluihin.

- Näihin usein liittyy puhelinliikenteeseen liittyviä maksuja, jotka voivat olla kalliitakin, Siljamäki kertoo.

Epäillyt teot ajoittuvat tammikuun 2015 ja helmikuun 2017 välille, mutta Siljamäen mukaan yritykset jatkavat toimintaansa edelleen.

- Viranomaisten toimesta toimintaa ei ole pystytty lopettamaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varoittanut yrittäjiä Laki ja Perintä -firmasta helmikuussa. Yrittäjien kertomusten mukaan puheluissa on uhkailtu tratalla, ulosotolla sekä luottotietojen menettämisellä, mikäli aiheetonta laskua sekä perintäkuluja ei makseta, avi kertoo.

Myös ampuma-aserikosepäily

28-vuotias pääepäilty on ollut aiemmin vangittuna, ja häntä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeän petoksen yrityksestä. Poliisin tutkinnassa maaliskuussa mieheltä löytyi myös huumeita, ja häntä epäillään huumausainerikoksen lisäksi muun muassa ampuma-aserikoksesta. Siljamäki ei tarkenna, mihin ampuma-aserikosepäily liittyy.

Miehen lisäksi epäiltyjä on lukuisia muitakin, ja yrityksiä myös. Yksi kokonaisuuteen liittyvistä yrityksistä on Virossa.

Asian tutkinta on vielä kesken.

- Esitutkinnassa selvitetään, onko palvelu todellista, ja sitä, millä tavoin markkinoidaan ja ovatko tiedot oikeat. Annetaanko oikeat tiedot puhelimitse, Siljamäki kertoo.

Soittojen kohteeksi joutuneiden yritysten riskinä on se, tulkitaanko myöntyvä vivahde puhelinkeskustelussa sopimuksen hyväksymiseksi, Siljamäki kertoo.

