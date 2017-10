Noin 200 poliisia turvaa lauantaina Tamperetta — uusnatsit ja heidän vastustajansa osoittavat mieltä

Poliisi varautuu reilusti turvaamaan Tamperetta ja siellä lauantaina pidettävä mielenosoituksia. Uusnatsien Pohjoismainen Vastarintaliike aloittaa Laukontorilla kello 12 alkaen mielenosoituksen, jonka järjestö sanoo olevan suunnattu sananvapauden puolustamiseen. Vastarintaliikkeen toiminta saatetaan Suomessa kieltää, mikä johtaisi siihen, ettei saisi enää esimerkiksi järjestää mielenosoituksia.

Uusnatseja vastustava "Koko Tampere vihaa natseja" -mielenosoitus järjestetään lauantaina Tampereella Keskustorilla kello 11 alkaen, mikä luo jännitteitä paikalle.

- Emme halua luovuttaa Tampereen katuja natseille, vaan meidän on lähdettävä kaduille vastustamaan heidän sortavaa ja ihmisvastaista politiikkaansa, vastamielenosoituksen Facebook-sivuilla lukee.

Poliisi on seurannut jo ennakkoon mielenosoitusten valmisteluja sosiaalisessa mediassa.

- Mielenosoituksia on yhteensä kaksi. Aiemmin on ollut puhetta kolmesta. Mielenosoitusten välillä vaikuttaa sosiaalisen median seurannan perusteella olevan jännitettä. Näyttäisi siltä, että mielenosoituksiin osallistuu yhteensä satoja ihmisiä, kertoo ylikomisario Harri Nojonen Sisä-Suomen poliisista.

Poliisi keskittyy turvaamaan tapahtumia ja niiden ympäristöä Nojosen mukaan noin 200 poliisilla. Määrä on selvästi suurempi kuin Suomessa yleensä järjestettävissä mielenosoituksissa.

- Poliiseja tulee Etelä-Suomen alueelta lauantaina Tampereelle. Varaudumme reilusti. Alue on aika pieni. Ja on mahdollisuuksia muuhunkin kuin rauhallisiin mielenosoituksiin. Turvaamme, että mielenosoitukset eivät aiheuta vaaraa kenellekään. Mielenosoituksiin on perustuslaillinen oikeus, Nojonen toteaa.

Mielenosoitusten pitäisi loppua viimeistään kello 15.