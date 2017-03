Nobel-palkittu Holmström sotesta: Olisin kokeillut erilaisia malleja eri maakunnissa

Talouden Nobel-palkittu professori Bengt Holmström olisi nykyhallitusta varovaisempi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa.

- Olisin kokeillut erilaisia malleja eri maakunnissa. Se on selvä, että uudistuksesta tulee odottamattomia, ikäviä seurauksia. On selvä, että sitä joudutaan korjaamaan moneen kertaan. Ainakin mentaalisesti tulisi olla sillä asenteella, että tiettyjä asioita joudutaan miettimään uudestaan, Holmström sanoi juhlapuheessaan eduskunnalle keskiviikkona.

Holmström piti hyvänä sitä, että kaikki sote-palvelut ovat uudistuksessa mukana.

- Mutta kaikki kannustimet saattavat olla kiinni pienistä yksityiskohdista, nimenomaan kannustimia tutkinut Holmström muistutti.

Suomessa yksityiset palveluntuottajat saisivat uusissa sote-keskuksissa korvauksen suurelta osin väestöpohjaisesti väestön määrään ja palvelujen tarpeeseen perustuen.

- Kapitaatio on esimerkki siitä, missä vastuu siirtyy yksityiselle terveydenhuoltajalle. Kannustin on vahva, koska hän saa kiinteän rahan, joka täytyy käyttää erilaisten ihmisten hoitamiseen. Tässä on vaarana esimerkiksi se, että palvelujen tuottaja ottaa terveimmät potilaat, joista hän saa rahaa, mutta menot ovat vähäiset.

Holmström ennusti, että kapitaatiosta pitää siirtyä enemmän kulupohjaiseen korvaukseen palveluntuottajille.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Holmströmille puheen jälkeen, että sote-uudistuksen perusratkaisua eli maakuntapohjaista palvelutuotantoa on kokeiltu Kainuussa ja Etelä-Karjalassa.

- Valinnanvapautta kokeillaan parhaillaan, mutta niistä ei ole vielä tuloksia.

Holmström puhui eduskunnalle julkisen sektorin ja yksityisen sektorin eroista. Hän piti virheenä sitä, että julkista sektoria pidetään tehottomana ja byrokraattisena. Sillä vain tavoitellaan eri asioita kuin yksityisellä sektorilla, jossa voiton maksimointi on keskeistä.

Julkisen sektorin kehuminen sai kohahduksen eduskunnan vasemmalla puolella.

- Mutta tästä te ette tykkää. Ratkaisu ei ole tehostaa vaan supistaa julkista sektoria, koska se on kallis, Holmström sanoi.

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä Holmström kuvasi hyvin, kuinka julkinen sektori eroaa yksityisestä.

- Sitä kautta hän lähestyi myös sote-uudistusta. Julkista sektoria on pienennetty. Sote-palveluissa on jo nyt rinnalla yksityisiä palveluja, mutta tarvitaan myös vahvaa julkista sektoria, jotta ne tavoitteet tulevat toteutetaan, mitä verorahoilla annetaan.

Rinne kertoo itse ehdottaneensa sote-uudistuksen porrastamista vähän samalla lailla kuin peruskoulu-uudistus porrastettiin 1970-luvulla.

Holmström korosti puhuneensa kokeilusta nimenomaan taloustieteilijöiden äänellä. Hän sanoi, ettei tunne uudistuksen kaikkia yksityiskohtia.