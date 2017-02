Nivalalainen yrittäjä palkittiin yhteistyöstä koulujen kanssa

Nivalalainen yrittäjä Juha Koski on vuoden YES Kummi. Koski on vuolukivikiukaita valmistavan Vuolux Oy:n toimitusjohtaja.

YES-verkosto palkitsee vuosittain yhden yrittäjän tai työelämän asiantuntijan, joka on vapaaehtoisena YES Kummina tehnyt yrittäjyyskasvatusta sekä yhteistyötä koulujen kanssa.

Nyt palkitulla Juha Koskella on hyviä kokemuksia koululaisyhteistyöstä.

– Nuoret ovat tosi mukavia, fiksuja ja hirveän valveutuneita ja ennakkoluulottomia. YES Kummina saa itsekin energiaa nuorista ihmisistä: kun menee hyvällä dynamiikalla kertomaan asioita niin huomaa että he ovat mukana, Koski sanoo

Hän kannustaa yrittäjiä ja opettajia yhteistyöhön.

– Mielestäni opettajien kannattaa ehdottomasti hyödyntää YES Kummeja, olivat he sitten yrittäjiä tai muita työelämässä työskenteleviä. Se antaa opettajallekin samalla tavoin uutta näkökulmaa kuin oppilaillekin ja piristää kaikkien päivää.

Palkintoperusteissa Koskea kiitetään siitä, että hän on aktiivisesti tuonut tietoa työelämästä opettajille ja lisännyt kokemuksellaan ja esimerkillään nuorten yrittäjyys- ja työelämätuntemusta.

– Hän tsemppaa opiskelijoita mielellään ja haluaa jakaa muille tietoa yrittäjyyden matkalla kertyneistä kokemuksistaan. Hän on vieraillut ahkerasti eri kouluasteilla puhumassa yrittäjyydestä ja kertomassa omasta yrittäjänurastaan, myös oman kotipaikkakuntansa ulkopuolella, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.