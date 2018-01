Niskalaukaus-kommentti pöyristytti - Antti Rinne vastaa: "Enhän minä ihmisten kertomuksia rupea muuttamaan"

Hallitus ja sen kannattajat tässä kuvittelevat saaneensa talouden nousuun omilla toimillaan vaikka maa on hallituksen toimista johtuen ennätysvelkainen. Muut maat ovat olleet nousussa jo useita vuosia ja EUn surkeuden huippu (Suomi) vasta nyt muiden maiden talouskasvun seurauksena saa jotain ropoja itselleen. Noususuhdanne on valitettavasti suurelta osin uhrattu diiba daaba päätöksiin joilla ei ole ollut juuri mitään merkitystä.Suurelta osin jo tehtyjä päätöksiä on vieläpä peruttu kovempaan tahtiin kuin koskaan aiemmin. Huono sumutusyritys...tämä vedätysyritys.