Nikotiinikorvaushoito saattaa koukuttaa, tuotteita käytetään myös väärin

Nikotiinikorvausvalmisteiden myynti on lähes kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Fimean tukkumyyntitietojen mukaan myynti jatkoi kasvuaan vuonna 2016.



Korvaushoidon käyttö tupakoinnin lopettamisyrityksessä on lisääntynyt kuitenkin vain kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2005 vuoteen 2014. Luku on peräisin THL:n Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimusraporteista, jotka perustuvat kyselytutkimuksiin.



Näyttäisi siis siltä, että valmisteiden lisääntynyt kulutus ei selity pelkästään tupakoinnin lopettamisen tukemisella.



Korvaushoitotuotteiden myyntikäyrät ampaisivat tasaiseen nousuun vuonna 2006, jolloin myynti laajennettiin apteekkijakelusta kioskeihin, huoltoasemille ja päivittäistavarakauppoihin. Myynnin laajentamista perusteltiin silloin kansanterveyden edistämisellä.



Vuonna 2015 apteekit myivät enää noin 15 prosenttia valmisteista.



Nikotiinikorvaushoitotuotteet ovat ainoa lääkevalmiste, jota Suomessa saa myydä apteekkien ulkopuolella.



– Kun lääkevalmisteita myydään ilman neuvontaa, on todennäköisempää, että niitä ei käytetä ohjeistuksen mukaan. Myös haittavaikutusten riskit lisääntyvät, sanoo Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan farmakologian ja lääkehoidon dosentti Outi Salminen.