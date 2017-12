Niinistön vaalibudjetti on 1,5 miljoonaa euroa - Supercell-miljonäärit mukana rahoittamassa

Niinistö on eliitin valinta aivan samoin kuin Hillary Clinton oli Yhdyvalloissa. Clintonille tuli rahaa ikkunoista ja ovista Wallstreetiltä ja joka paikasta. Kaikki halusivat menon pysyvän samana ja sitä Clinton myös lupasi - mikään ei oikeasti muutu. Mutta kansalla olikin toisenlaiset ajatukset joita eliitti ei rahoiltaan huomannut. Kansa halusi ja sai massiivisen muutoksen nimittäin Trumpin. Jos siis haluat eliitin edustajan, niin Niinistö on varma valinta. Jos haluat muutoksen ja että asiat eivät taatusti jatku samaa rataa, niin silloin se on Huhtasaari. Minä ainakin haluan itsenäisyyden takaisin.